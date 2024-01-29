Причиной вспышек в небе под Челябинском стало короткое замыкание. Видео

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Электроснабжение в поселках обещают восстановить в ближайшее время Фото:

Причиной вспышек в небе в пригородных поселках Челябинска вечером 29 января стало короткое замыкание на энергообъектах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ПАО «Россети Урал» — «Челябэнерго».

«В18:14 было зафиксировано кратковременное отключение двух воздушных линий электропередачи 110 киловольт действием защит. Яркие вспышки связаны с коротким замыканием на энергообъектах», — заявили в пресс-службе.

Сейчас энергетики «Россети Урал» восстанавливают электроснабжение. Обесточенными остаются всего несколько линий, по которым подают электричество в поселки Моховички, Красное поле, Прудный.

Вечером 29 января в небе над пригородом Челябинска появились странные вспышки. После этого в поселках Красное поле, Моховички и Прудный пропало электричество.

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Причиной вспышек в небе в пригородных поселках Челябинска вечером 29 января стало короткое замыкание на энергообъектах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ПАО «Россети Урал» — «Челябэнерго». «В18:14 было зафиксировано кратковременное отключение двух воздушных линий электропередачи 110 киловольт действием защит. Яркие вспышки связаны с коротким замыканием на энергообъектах», — заявили в пресс-службе. Сейчас энергетики «Россети Урал» восстанавливают электроснабжение. Обесточенными остаются всего несколько линий, по которым подают электричество в поселки Моховички, Красное поле, Прудный. Вечером 29 января в небе над пригородом Челябинска появились странные вспышки. После этого в поселках Красное поле, Моховички и Прудный пропало электричество.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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