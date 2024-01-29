Причиной вспышек в небе под Челябинском стало короткое замыкание. Видео

29 января 2024 в 20:09 Размер текста - 17 +

Электроснабжение в поселках обещают восстановить в ближайшее время Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Причиной вспышек в небе в пригородных поселках Челябинска вечером 29 января стало короткое замыкание на энергообъектах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ПАО «Россети Урал» — «Челябэнерго». «В18:14 было зафиксировано кратковременное отключение двух воздушных линий электропередачи 110 киловольт действием защит. Яркие вспышки связаны с коротким замыканием на энергообъектах», — заявили в пресс-службе. Сейчас энергетики «Россети Урал» восстанавливают электроснабжение. Обесточенными остаются всего несколько линий, по которым подают электричество в поселки Моховички, Красное поле, Прудный. Вечером 29 января в небе над пригородом Челябинска появились странные вспышки. После этого в поселках Красное поле, Моховички и Прудный пропало электричество.

Причиной вспышек в небе в пригородных поселках Челябинска вечером 29 января стало короткое замыкание на энергообъектах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ПАО «Россети Урал» — «Челябэнерго». «В18:14 было зафиксировано кратковременное отключение двух воздушных линий электропередачи 110 киловольт действием защит. Яркие вспышки связаны с коротким замыканием на энергообъектах», — заявили в пресс-службе. Сейчас энергетики «Россети Урал» восстанавливают электроснабжение. Обесточенными остаются всего несколько линий, по которым подают электричество в поселки Моховички, Красное поле, Прудный. Вечером 29 января в небе над пригородом Челябинска появились странные вспышки. После этого в поселках Красное поле, Моховички и Прудный пропало электричество.