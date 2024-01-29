Причиной вспышек в небе в пригородных поселках Челябинска вечером 29 января стало короткое замыкание на энергообъектах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ПАО «Россети Урал» — «Челябэнерго».
«В18:14 было зафиксировано кратковременное отключение двух воздушных линий электропередачи 110 киловольт действием защит. Яркие вспышки связаны с коротким замыканием на энергообъектах», — заявили в пресс-службе.
Сейчас энергетики «Россети Урал» восстанавливают электроснабжение. Обесточенными остаются всего несколько линий, по которым подают электричество в поселки Моховички, Красное поле, Прудный.
Вечером 29 января в небе над пригородом Челябинска появились странные вспышки. После этого в поселках Красное поле, Моховички и Прудный пропало электричество.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.