Каких титулов лишится Валиева после дисквалификации

Камила Валиева лишится девяти титулов после решения спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать фигуристку на четыре года. Все награды 17-летняя спортсменка успела завоевать с даты начала дисквалификации — 25 декабря 2021 года.
- Чемпионка России 2022.
- Чемпионка Европы 2022.
- Золото I этапа Гран-при России 2022/2023.
- Золото III этапа Гран-при России 2022/2023.
- Чемпионка России по прыжкам 2023.
- Серебро Чемпионата России 2023.
- Серебро финала Гран-при России 2022/2023.
- Золото VI этапа Гран-при России 2023/2024.
- Бронза Чемпионата России 2024.
Таким образом, чемпионкой России 2022 года станет Александра Трусова. А Анна Щербакова возьмет титул чемпионки Европы. Результаты Валиевой на Олимпиаде-2022 не входили в сферу арбитражной процедуры. Вопрос о лишении наград будет рассмотрен Международным союзом конькобежцев.
CAS признал Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил. По версии суда, спортсменка принимала запрещенный препарат триметазидин на Олимпиаде в Пекине. В Кремле не согласились с решением CAS. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал решение политизированным и призвал задействовать все механизмы аппеляции.
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