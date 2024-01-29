Каких титулов лишится Валиева после дисквалификации

Фигуристка Валиева лишится девяти титулов после дисквалификации

29 января 2024 в 20:30 Размер текста - 17 +

Валиева с конца 2021 года получила девять титулов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Камила Валиева лишится девяти титулов после решения спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать фигуристку на четыре года. Все награды 17-летняя спортсменка успела завоевать с даты начала дисквалификации — 25 декабря 2021 года. Чемпионка России 2022.

Чемпионка Европы 2022.

Золото I этапа Гран-при России 2022/2023.

Золото III этапа Гран-при России 2022/2023.

Чемпионка России по прыжкам 2023.

Серебро Чемпионата России 2023.

Серебро финала Гран-при России 2022/2023.

Золото VI этапа Гран-при России 2023/2024.

Бронза Чемпионата России 2024. Таким образом, чемпионкой России 2022 года станет Александра Трусова. А Анна Щербакова возьмет титул чемпионки Европы. Результаты Валиевой на Олимпиаде-2022 не входили в сферу арбитражной процедуры. Вопрос о лишении наград будет рассмотрен Международным союзом конькобежцев. CAS признал Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил. По версии суда, спортсменка принимала запрещенный препарат триметазидин на Олимпиаде в Пекине. В Кремле не согласились с решением CAS. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал решение политизированным и призвал задействовать все механизмы аппеляции.

Камила Валиева лишится девяти титулов после решения спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать фигуристку на четыре года. Все награды 17-летняя спортсменка успела завоевать с даты начала дисквалификации — 25 декабря 2021 года. Таким образом, чемпионкой России 2022 года станет Александра Трусова. А Анна Щербакова возьмет титул чемпионки Европы. Результаты Валиевой на Олимпиаде-2022 не входили в сферу арбитражной процедуры. Вопрос о лишении наград будет рассмотрен Международным союзом конькобежцев. CAS признал Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил. По версии суда, спортсменка принимала запрещенный препарат триметазидин на Олимпиаде в Пекине. В Кремле не согласились с решением CAS. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал решение политизированным и призвал задействовать все механизмы аппеляции.