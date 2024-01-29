Каких титулов лишится Валиева после дисквалификации

Фигуристка Валиева лишится девяти титулов после дисквалификации
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Чествование олимпийской сборной в ВТБ Арене. Москва, спортсмены, команда россии, олимпийская сборная, олимпийцы, валиева камила
Валиева с конца 2021 года получила девять титулов Фото:

Камила Валиева лишится девяти титулов после решения спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать фигуристку на четыре года. Все награды 17-летняя спортсменка успела завоевать с даты начала дисквалификации — 25 декабря 2021 года.

  • Чемпионка России 2022.
  • Чемпионка Европы 2022.
  • Золото I этапа Гран-при России 2022/2023.
  • Золото III этапа Гран-при России 2022/2023.
  • Чемпионка России по прыжкам 2023.
  • Серебро Чемпионата России 2023.
  • Серебро финала Гран-при России 2022/2023.
  • Золото VI этапа Гран-при России 2023/2024.
  • Бронза Чемпионата России 2024.

Таким образом, чемпионкой России 2022 года станет Александра Трусова. А Анна Щербакова возьмет титул чемпионки Европы. Результаты Валиевой на Олимпиаде-2022 не входили в сферу арбитражной процедуры. Вопрос о лишении наград будет рассмотрен Международным союзом конькобежцев.

CAS признал Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил. По версии суда, спортсменка принимала запрещенный препарат триметазидин на Олимпиаде в Пекине. В Кремле не согласились с решением CAS. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал решение политизированным и призвал задействовать все механизмы аппеляции.

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Камила Валиева лишится девяти титулов после решения спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать фигуристку на четыре года. Все награды 17-летняя спортсменка успела завоевать с даты начала дисквалификации — 25 декабря 2021 года. Таким образом, чемпионкой России 2022 года станет Александра Трусова. А Анна Щербакова возьмет титул чемпионки Европы. Результаты Валиевой на Олимпиаде-2022 не входили в сферу арбитражной процедуры. Вопрос о лишении наград будет рассмотрен Международным союзом конькобежцев. CAS признал Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил. По версии суда, спортсменка принимала запрещенный препарат триметазидин на Олимпиаде в Пекине. В Кремле не согласились с решением CAS. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал решение политизированным и призвал задействовать все механизмы аппеляции.
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