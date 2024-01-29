Движение остановлено из-за сломавшегося большегруза
На трассе М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области вечером 29 января было остановлено движение для транспорта из-за съехавшего на обочину большегруза. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.
«1558 км [Ашинский район, Челябинская область] трассы М-5 „Урал“. Автомашина MAN съехала на обочину и не может выехать», — говорится в видео, опубликованном в telegram-канале ведомства. На месте производится эвакуация. Движение на участке было приостановлено. После эвакуации транспорта, движение планируется восстановить в короткие сроки.
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