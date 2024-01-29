Госавтоинспекция остановила движение по трассе М-5 «Урал» в Челябинской области. Видео

29 января 2024 в 22:16 Размер текста - 17 +

Движение остановлено из-за сломавшегося большегруза Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU На трассе М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области вечером 29 января было остановлено движение для транспорта из-за съехавшего на обочину большегруза. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «1558 км [Ашинский район, Челябинская область] трассы М-5 „Урал“. Автомашина MAN съехала на обочину и не может выехать», — говорится в видео, опубликованном в telegram-канале ведомства. На месте производится эвакуация. Движение на участке было приостановлено. После эвакуации транспорта, движение планируется восстановить в короткие сроки.

На трассе М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области вечером 29 января было остановлено движение для транспорта из-за съехавшего на обочину большегруза. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «1558 км [Ашинский район, Челябинская область] трассы М-5 „Урал“. Автомашина MAN съехала на обочину и не может выехать», — говорится в видео, опубликованном в telegram-канале ведомства. На месте производится эвакуация. Движение на участке было приостановлено. После эвакуации транспорта, движение планируется восстановить в короткие сроки.