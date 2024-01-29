Госавтоинспекция остановила движение по трассе М-5 «Урал» в Челябинской области. Видео

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Движение остановлено из-за сломавшегося большегруза Фото:

На трассе М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области вечером 29 января было остановлено движение для транспорта из-за съехавшего на обочину большегруза. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.

«1558 км [Ашинский район, Челябинская область] трассы М-5 „Урал“. Автомашина MAN съехала на обочину и не может выехать», — говорится в видео, опубликованном в telegram-канале ведомства. На месте производится эвакуация. Движение на участке было приостановлено. После эвакуации транспорта, движение планируется восстановить в короткие сроки.

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На трассе М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области вечером 29 января было остановлено движение для транспорта из-за съехавшего на обочину большегруза. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «1558 км [Ашинский район, Челябинская область] трассы М-5 „Урал“. Автомашина MAN съехала на обочину и не может выехать», — говорится в видео, опубликованном в telegram-канале ведомства. На месте производится эвакуация. Движение на участке было приостановлено. После эвакуации транспорта, движение планируется восстановить в короткие сроки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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