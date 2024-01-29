В Екатеринбурге третий день ищут пропавшего после драки военного. Фото

29 января 2024 в 23:07 Размер текста - 17 +

Пропавшего парня ищут уже трое суток (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге пропал 20-летний Дмитрий Комененко. Он исчез в ночь на 27 января после драки у бара. Информация об этом появилась в СМИ. «Помогите найти человека. Пропал Дмитрий Комененко, 20 лет. Ленинский район Екатеринбурга. С 27 января его местонахождение неизвестно», — написали волонтеры в группе «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте». Парень в эту ночь подрался с другом у входа в клуб, пишет E1.RU. После он ушел без документов, телефона, ключей и куртки. С тех пор его местонахождение неизвестно. Отмечается, что у него была разбита голова. Сообщается, что молодой человек служит в воинской части. В воскресенье у него был рабочий день, однако на смену он не вышел, сказано в сообщении. Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, нормального телосложения, светло-русые волосы, короткая стрижка и голубые глаза. Был одет в черную водолазку и джинсы того же цвета, также на нем были коричневые кроссовки. Если вы видели Дмитрия или знаете, где он находится, то сообщите по единому номеру 8(800) 700-54-52 или 112. Либо по телефону инфорга 8(904) 547-27-43 (Лариса). Ориентировка на пропавшего молодого человека Фото: группа поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» «ВКонтакте», https://vk.com/lizaalertekb?z=photo-67871781_457244041%2Falbum-67871781_276741668%2Frev

В Екатеринбурге пропал 20-летний Дмитрий Комененко. Он исчез в ночь на 27 января после драки у бара. Информация об этом появилась в СМИ. «Помогите найти человека. Пропал Дмитрий Комененко, 20 лет. Ленинский район Екатеринбурга. С 27 января его местонахождение неизвестно», — написали волонтеры в группе «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте». Парень в эту ночь подрался с другом у входа в клуб, пишет E1.RU. После он ушел без документов, телефона, ключей и куртки. С тех пор его местонахождение неизвестно. Отмечается, что у него была разбита голова. Сообщается, что молодой человек служит в воинской части. В воскресенье у него был рабочий день, однако на смену он не вышел, сказано в сообщении. Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, нормального телосложения, светло-русые волосы, короткая стрижка и голубые глаза. Был одет в черную водолазку и джинсы того же цвета, также на нем были коричневые кроссовки. Если вы видели Дмитрия или знаете, где он находится, то сообщите по единому номеру 8(800) 700-54-52 или 112. Либо по телефону инфорга 8(904) 547-27-43 (Лариса).