29 января 2024

В Екатеринбурге третий день ищут пропавшего после драки военного. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мрачный город. Тюмень , розыск, прохожий, преступник, мужчина, силуэт
Пропавшего парня ищут уже трое суток (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге пропал 20-летний Дмитрий Комененко. Он исчез в ночь на 27 января после драки у бара. Информация об этом появилась в СМИ.

«Помогите найти человека. Пропал Дмитрий Комененко, 20 лет. Ленинский район Екатеринбурга. С 27 января его местонахождение неизвестно», — написали волонтеры в группе «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

Парень в эту ночь подрался с другом у входа в клуб, пишет E1.RU. После он ушел без документов, телефона, ключей и куртки. С тех пор его местонахождение неизвестно. Отмечается, что у него была разбита голова.

Сообщается, что молодой человек служит в воинской части. В воскресенье у него был рабочий день, однако на смену он не вышел, сказано в сообщении.

Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, нормального телосложения, светло-русые волосы, короткая стрижка и голубые глаза. Был одет в черную водолазку и джинсы того же цвета, также на нем были коричневые кроссовки.

Если вы видели Дмитрия или знаете, где он находится, то сообщите по единому номеру 8(800) 700-54-52 или 112. Либо по телефону инфорга 8(904) 547-27-43 (Лариса).

Ориентировка на пропавшего молодого человека
Ориентировка на пропавшего молодого человека
Фото:

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В Екатеринбурге пропал 20-летний Дмитрий Комененко. Он исчез в ночь на 27 января после драки у бара. Информация об этом появилась в СМИ. «Помогите найти человека. Пропал Дмитрий Комененко, 20 лет. Ленинский район Екатеринбурга. С 27 января его местонахождение неизвестно», — написали волонтеры в группе «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте». Парень в эту ночь подрался с другом у входа в клуб, пишет E1.RU. После он ушел без документов, телефона, ключей и куртки. С тех пор его местонахождение неизвестно. Отмечается, что у него была разбита голова. Сообщается, что молодой человек служит в воинской части. В воскресенье у него был рабочий день, однако на смену он не вышел, сказано в сообщении. Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, нормального телосложения, светло-русые волосы, короткая стрижка и голубые глаза. Был одет в черную водолазку и джинсы того же цвета, также на нем были коричневые кроссовки. Если вы видели Дмитрия или знаете, где он находится, то сообщите по единому номеру 8(800) 700-54-52 или 112. Либо по телефону инфорга 8(904) 547-27-43 (Лариса).
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© Служба новостей «URA.RU»
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