Перевозчик увеличит количество вагонов для животных в поезде из Челябинска

30 января 2024 в 01:50 Размер текста - 17 +

Количество вагонов для проезда с животными увеличат с 29 апреля Фото: Денис Моргунов © URA.RU В апреле частный железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» увеличит количество вагонов для проезда с животными. В число попал поезд, следующий из Челябинска в Севастополь и обратно, сообщает пресс-служба перевозчика. «Количество вагонов с разрешенным провозом животных будет увеличено… С 29 апреля 2024 года [в поездах], где есть плацкартные вагоны, появится по одному вагону класса 3Б, где разрешен провоз мелких домашних животных», — сообщает пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс» на официальном сайте. Плацкартные вагоны класса обслуживания 3Б будут добавлены, в том числе в поезд № 193/194 Челябинск — Севастополь. Изменятся правила провоза животных в купейных вагонах класса 2Ф. Теперь потребуется оформить перевозочный документ, но без полного выкупа купе. «Гранд Сервис Экспресс» — первый в России частный железнодорожный перевозчик. Компания получила лицензию в 2002 году. Курсирует два вида поездов — «Гранд Экспресс» и «Таврия». Последние следуют на Крымский полуостров. Во многих вагонах «Таврии» разрешено ездить с домашними животными. В Кирове 11 января проводница выбросила из вагона кота Твикса. Пока хозяин спал, питомец выбрался из переноски. Животное несколько дней искали волонтеры, но нашли уже замерзшего насмерть. Гендиректор и председатель правления РЖД Олег Белозеров заявил, что за животных отвечает хозяин, но это не исключает необходимость усовершенствования правил перевозки питомцев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В апреле частный железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» увеличит количество вагонов для проезда с животными. В число попал поезд, следующий из Челябинска в Севастополь и обратно, сообщает пресс-служба перевозчика. «Количество вагонов с разрешенным провозом животных будет увеличено… С 29 апреля 2024 года [в поездах], где есть плацкартные вагоны, появится по одному вагону класса 3Б, где разрешен провоз мелких домашних животных», — сообщает пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс» на официальном сайте. Плацкартные вагоны класса обслуживания 3Б будут добавлены, в том числе в поезд № 193/194 Челябинск — Севастополь. Изменятся правила провоза животных в купейных вагонах класса 2Ф. Теперь потребуется оформить перевозочный документ, но без полного выкупа купе. «Гранд Сервис Экспресс» — первый в России частный железнодорожный перевозчик. Компания получила лицензию в 2002 году. Курсирует два вида поездов — «Гранд Экспресс» и «Таврия». Последние следуют на Крымский полуостров. Во многих вагонах «Таврии» разрешено ездить с домашними животными. В Кирове 11 января проводница выбросила из вагона кота Твикса. Пока хозяин спал, питомец выбрался из переноски. Животное несколько дней искали волонтеры, но нашли уже замерзшего насмерть. Гендиректор и председатель правления РЖД Олег Белозеров заявил, что за животных отвечает хозяин, но это не исключает необходимость усовершенствования правил перевозки питомцев.