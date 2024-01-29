«Коммерсант»: Челябинская область побила антирекорд рождаемости конца 90-х

30 января 2024 в 00:47 Размер текста - 17 +

На Южном Урале за 2023 год родилось 30 424 ребенка Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинской области побит антирекорд рождаемости с конца 90-х. В 2023 году родилось 30 424 ребенка, когда в 1999 году этот показатель составлял 30 989. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на Челябинскстат. «На Южном Урале за 2023 год родилось 30 424 ребенка. Этот показатель побил „антирекорд“ рождаемости 1999 года, когда число рожденных детей составило 30 989», — пишет издание. Большинство детей родилось в марте и августе. Мальчиков на протяжении многих лет рождается на 6% больше, чем девочек. По мнению экспертов, на уровень рождаемости влияет уровень жизни населения, также до сих пор сказываются последствия Второй мировой войны. Решить демографическую проблему помогут государственные меры поддержки, ряд из которых уже принят. В Челябинской области за январь—июль 2022 года смертность превысила рождаемость. Как следует из данных Челябинскстата, естественная убыль составила 9541 человек. При этом умирать и рождаться в регионе стали меньше, чем в том же периоде 2021 года.

В Челябинской области побит антирекорд рождаемости с конца 90-х. В 2023 году родилось 30 424 ребенка, когда в 1999 году этот показатель составлял 30 989. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на Челябинскстат. «На Южном Урале за 2023 год родилось 30 424 ребенка. Этот показатель побил „антирекорд“ рождаемости 1999 года, когда число рожденных детей составило 30 989», — пишет издание. Большинство детей родилось в марте и августе. Мальчиков на протяжении многих лет рождается на 6% больше, чем девочек. По мнению экспертов, на уровень рождаемости влияет уровень жизни населения, также до сих пор сказываются последствия Второй мировой войны. Решить демографическую проблему помогут государственные меры поддержки, ряд из которых уже принят. В Челябинской области за январь—июль 2022 года смертность превысила рождаемость. Как следует из данных Челябинскстата, естественная убыль составила 9541 человек. При этом умирать и рождаться в регионе стали меньше, чем в том же периоде 2021 года.