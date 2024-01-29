29 января 2024
28 января 2024
27 января 2024

В ЯНАО районные власти попросили жителей не мешать уборке снега

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, уборка снега, дорожная техника
Проведение работ в городе запланировано на 30 января Фото:

В Тарко-Сале (ЯНАО) на 30 января запланирована расчистка и вывоз снега с четырех улиц. В районном департаменте транспорта и ЖКХ попросили жителей не создавать помех для проведения работ.

«Внимание! В городе Тарко-Сале 30 января запланированы работы по уборке снега на внутриквартальных проездах. Просьба не создавать помех для проведения снегоуборочных работ», — сообщается в telegram-канале районного дептранса. Расчистка будет проводиться по улицам Победы, Авиаторов, Труда и Окуневая.

В Ноябрьске работники дорожных служб столкнулись с трудностями при уборке снега. Несколько недель они не могли очистить дороги и тротуары из-за припаркованных машин. К владельцам автотранспорта обращались через свои аккаунты в соцсетях не только представители дорожных служб, ТСЖ, но и чиновники из местной администрации.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тарко-Сале (ЯНАО) на 30 января запланирована расчистка и вывоз снега с четырех улиц. В районном департаменте транспорта и ЖКХ попросили жителей не создавать помех для проведения работ. «Внимание! В городе Тарко-Сале 30 января запланированы работы по уборке снега на внутриквартальных проездах. Просьба не создавать помех для проведения снегоуборочных работ», — сообщается в telegram-канале районного дептранса. Расчистка будет проводиться по улицам Победы, Авиаторов, Труда и Окуневая. В Ноябрьске работники дорожных служб столкнулись с трудностями при уборке снега. Несколько недель они не могли очистить дороги и тротуары из-за припаркованных машин. К владельцам автотранспорта обращались через свои аккаунты в соцсетях не только представители дорожных служб, ТСЖ, но и чиновники из местной администрации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...