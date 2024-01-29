В ЯНАО районные власти попросили жителей не мешать уборке снега

30 января 2024 в 01:25 Размер текста - 17 +

Проведение работ в городе запланировано на 30 января Фото: Илья Московец © URA.RU В Тарко-Сале (ЯНАО) на 30 января запланирована расчистка и вывоз снега с четырех улиц. В районном департаменте транспорта и ЖКХ попросили жителей не создавать помех для проведения работ. «Внимание! В городе Тарко-Сале 30 января запланированы работы по уборке снега на внутриквартальных проездах. Просьба не создавать помех для проведения снегоуборочных работ», — сообщается в telegram-канале районного дептранса. Расчистка будет проводиться по улицам Победы, Авиаторов, Труда и Окуневая. В Ноябрьске работники дорожных служб столкнулись с трудностями при уборке снега. Несколько недель они не могли очистить дороги и тротуары из-за припаркованных машин. К владельцам автотранспорта обращались через свои аккаунты в соцсетях не только представители дорожных служб, ТСЖ, но и чиновники из местной администрации.

В Тарко-Сале (ЯНАО) на 30 января запланирована расчистка и вывоз снега с четырех улиц. В районном департаменте транспорта и ЖКХ попросили жителей не создавать помех для проведения работ. «Внимание! В городе Тарко-Сале 30 января запланированы работы по уборке снега на внутриквартальных проездах. Просьба не создавать помех для проведения снегоуборочных работ», — сообщается в telegram-канале районного дептранса. Расчистка будет проводиться по улицам Победы, Авиаторов, Труда и Окуневая. В Ноябрьске работники дорожных служб столкнулись с трудностями при уборке снега. Несколько недель они не могли очистить дороги и тротуары из-за припаркованных машин. К владельцам автотранспорта обращались через свои аккаунты в соцсетях не только представители дорожных служб, ТСЖ, но и чиновники из местной администрации.