В ЯНАО районные власти попросили жителей не мешать уборке снега

В Тарко-Сале (ЯНАО) на 30 января запланирована расчистка и вывоз снега с четырех улиц. В районном департаменте транспорта и ЖКХ попросили жителей не создавать помех для проведения работ.
«Внимание! В городе Тарко-Сале 30 января запланированы работы по уборке снега на внутриквартальных проездах. Просьба не создавать помех для проведения снегоуборочных работ», — сообщается в telegram-канале районного дептранса. Расчистка будет проводиться по улицам Победы, Авиаторов, Труда и Окуневая.
В Ноябрьске работники дорожных служб столкнулись с трудностями при уборке снега. Несколько недель они не могли очистить дороги и тротуары из-за припаркованных машин. К владельцам автотранспорта обращались через свои аккаунты в соцсетях не только представители дорожных служб, ТСЖ, но и чиновники из местной администрации.
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