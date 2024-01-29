29 января 2024

В Курганской области разоблачили схему нелегальной регистрации сотен мигрантов

Курганские полицейские незаконно зарегистрировали 114 мигрантов
© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Веронике Наумовой. Екатеринбург, суд, конвой, сотрудница полиции, конвойное помещение
Сотрудницы полиции незаконно регистрировали мигрантов Фото:

В Курганской области выявили схему незаконной регистрации 114 мигрантов. Фигурантами уголовного дела стали две сотрудницы регионального отделения МВД, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Фигуранты уголовного дела за два года, с 2021 по 2023-й, фиктивно поставили на учет 114 иностранцев, в частности, граждан Таджикистана. Всех их зарегистрировали в селе Черемисское, причем в одном и том же доме», — пишут «Известия» со ссылкой на источник.

По информации издания, основным фигурантом оказалась инспектор отделения по вопросам миграции МВД по Катайскому округу Алена Васильева. Как пишут «Известия», сотрудницы проходят подозреваемыми по еще одному уголовному делу — по статье о превышении должностных полномочий.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД по Курганской области, чтобы уточнить информацию. После получения ответа новость будет дополнена.

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В Курганской области выявили схему незаконной регистрации 114 мигрантов. Фигурантами уголовного дела стали две сотрудницы регионального отделения МВД, сообщил источник в правоохранительных органах. «Фигуранты уголовного дела за два года, с 2021 по 2023-й, фиктивно поставили на учет 114 иностранцев, в частности, граждан Таджикистана. Всех их зарегистрировали в селе Черемисское, причем в одном и том же доме», — пишут «Известия» со ссылкой на источник. По информации издания, основным фигурантом оказалась инспектор отделения по вопросам миграции МВД по Катайскому округу Алена Васильева. Как пишут «Известия», сотрудницы проходят подозреваемыми по еще одному уголовному делу — по статье о превышении должностных полномочий. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД по Курганской области, чтобы уточнить информацию. После получения ответа новость будет дополнена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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