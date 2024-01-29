Спасательное судно прибыло на помощь к застрявшему танкеру РФ

30 января 2024 в 05:05 Размер текста - 17 +

Танкер оказался зажат в дрейфующих льдах Фото: Андрей Гусельников © URA.RU Российское спасательное судно «Берингов пролив» прибыло к танкеру «Остров Сахалин», который был заблокирован в дрейфующих льдах Охотского моря. Об этом заявляет начальник морского спасательного координационного подцентра в Южно-Сахалинске Марк Корженко. «Ситуация с танкером пока существенно не поменялась. К нему подошел спасатель „Берингов пролив“, который должен заняться ледовой проводкой судна», — рассказал Корженко в беседе с ТАСС. Танкер «Остров Сахалин» под флагом РФ застрял в Охотском море недалеко от японского острова Хоккайдо. По информации агентства Kyodo, танкер оповестил о проблеме японскую сторону.

Российское спасательное судно «Берингов пролив» прибыло к танкеру «Остров Сахалин», который был заблокирован в дрейфующих льдах Охотского моря. Об этом заявляет начальник морского спасательного координационного подцентра в Южно-Сахалинске Марк Корженко. «Ситуация с танкером пока существенно не поменялась. К нему подошел спасатель „Берингов пролив“, который должен заняться ледовой проводкой судна», — рассказал Корженко в беседе с ТАСС. Танкер «Остров Сахалин» под флагом РФ застрял в Охотском море недалеко от японского острова Хоккайдо. По информации агентства Kyodo, танкер оповестил о проблеме японскую сторону.