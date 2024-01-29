29 января 2024

Спасательное судно прибыло на помощь к застрявшему танкеру РФ

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Комиссия ЦИК в Сабетте. Сабетта, танкер
Танкер оказался зажат в дрейфующих льдах Фото:

Российское спасательное судно «Берингов пролив» прибыло к танкеру «Остров Сахалин», который был заблокирован в дрейфующих льдах Охотского моря. Об этом заявляет начальник морского спасательного координационного подцентра в Южно-Сахалинске Марк Корженко.

«Ситуация с танкером пока существенно не поменялась. К нему подошел спасатель „Берингов пролив“, который должен заняться ледовой проводкой судна», — рассказал Корженко в беседе с ТАСС.

Танкер «Остров Сахалин» под флагом РФ застрял в Охотском море недалеко от японского острова Хоккайдо. По информации агентства Kyodo, танкер оповестил о проблеме японскую сторону.

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Российское спасательное судно «Берингов пролив» прибыло к танкеру «Остров Сахалин», который был заблокирован в дрейфующих льдах Охотского моря. Об этом заявляет начальник морского спасательного координационного подцентра в Южно-Сахалинске Марк Корженко. «Ситуация с танкером пока существенно не поменялась. К нему подошел спасатель „Берингов пролив“, который должен заняться ледовой проводкой судна», — рассказал Корженко в беседе с ТАСС. Танкер «Остров Сахалин» под флагом РФ застрял в Охотском море недалеко от японского острова Хоккайдо. По информации агентства Kyodo, танкер оповестил о проблеме японскую сторону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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