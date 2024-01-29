В мире Российский танкер застрял в дрейфующих льдах в Охотском море 29 января 2024 в 18:27 Размер текста - 17 + Танкер «Остров Сахалин» застрял в дрейфующих льдах в Охотском море (архивное фото) Фото: media.gazprom-neft.ru Российский танкер «Остров Сахалин» застрял в дрейфующих льдах в Охотском море, примерно в 24 километрах от острова Хоккайдо. Об этом сообщило агентство NHK. «В Охотском море у города Эсаси на севере Хоккайдо российскому танкеру не дали пройти дрейфующие льды», — говорится в сообщении агентства. Отмечается, что танкер передал информацию о проблеме японской стороне. Береговая охрана Японии направила к месту спасательный ледокол, однако высвободить судно не удалось, спасательные работы продолжатся 30 числа. Российский танкер «Остров Сахалин» застрял в дрейфующих льдах в Охотском море, примерно в 24 километрах от острова Хоккайдо. Об этом сообщило агентство NHK. «В Охотском море у города Эсаси на севере Хоккайдо российскому танкеру не дали пройти дрейфующие льды», — говорится в сообщении агентства. Отмечается, что танкер передал информацию о проблеме японской стороне. Береговая охрана Японии направила к месту спасательный ледокол, однако высвободить судно не удалось, спасательные работы продолжатся 30 числа. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям