Российский танкер застрял в дрейфующих льдах в Охотском море

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Открытая лицензия на 30.07.2015. Добыча нефти и газа, арктика, нефтедобыча, приразломное, льдины, танкер, нефтяная платформа, михаил ульянов, печорское море
Танкер «Остров Сахалин» застрял в дрейфующих льдах в Охотском море (архивное фото) Фото:

Российский танкер «Остров Сахалин» застрял в дрейфующих льдах в Охотском море, примерно в 24 километрах от острова Хоккайдо. Об этом сообщило агентство NHK.

«В Охотском море у города Эсаси на севере Хоккайдо российскому танкеру не дали пройти дрейфующие льды», — говорится в сообщении агентства. Отмечается, что танкер передал информацию о проблеме японской стороне. Береговая охрана Японии направила к месту спасательный ледокол, однако высвободить судно не удалось, спасательные работы продолжатся 30 числа.

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Российский танкер «Остров Сахалин» застрял в дрейфующих льдах в Охотском море, примерно в 24 километрах от острова Хоккайдо. Об этом сообщило агентство NHK. «В Охотском море у города Эсаси на севере Хоккайдо российскому танкеру не дали пройти дрейфующие льды», — говорится в сообщении агентства. Отмечается, что танкер передал информацию о проблеме японской стороне. Береговая охрана Японии направила к месту спасательный ледокол, однако высвободить судно не удалось, спасательные работы продолжатся 30 числа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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