Авиакомпания S7 закрыла продажи билетов из Перми в Москву

30 января 2024 в 09:44 Размер текста - 17 +

S7 отказывается от рейсов «Пермь-Москва» Фото: Илья Московец © URA.RU Авиаперевозчик S7 не продает билеты по маршруту «Пермь-Москва» на даты после 12 марта. СМИ, обратившие на это внимание, предполагают, что компания откажется от этих рейсов навсегда. «Авиакомпания S7 перестала продавать билеты на прямые рейсы из Большого Савино в столичное Домодедово на даты после 12 марта. S7 может изменить полетную программу в Пермь, отказавшись от выполнения ежедневных рейсов из московского Домодедово в Большое Савино и обратно», — пишет «Коммерсант Прикамье». Издание отмечает, что еще в октябре 2023 года появилась информация о том, что S7 сократит маршрутную сеть. А в январе стало известно, что компания сокращает 15% сотрудников московского офиса. Сам перевозчик пока не комментирует ситуацию.

Авиаперевозчик S7 не продает билеты по маршруту «Пермь-Москва» на даты после 12 марта. СМИ, обратившие на это внимание, предполагают, что компания откажется от этих рейсов навсегда. «Авиакомпания S7 перестала продавать билеты на прямые рейсы из Большого Савино в столичное Домодедово на даты после 12 марта. S7 может изменить полетную программу в Пермь, отказавшись от выполнения ежедневных рейсов из московского Домодедово в Большое Савино и обратно», — пишет «Коммерсант Прикамье». Издание отмечает, что еще в октябре 2023 года появилась информация о том, что S7 сократит маршрутную сеть. А в январе стало известно, что компания сокращает 15% сотрудников московского офиса. Сам перевозчик пока не комментирует ситуацию.