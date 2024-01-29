29 января 2024

Авиакомпания S7 закрыла продажи билетов из Перми в Москву

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Магнитогорск, S7, турбина, самолет
S7 отказывается от рейсов «Пермь-Москва» Фото:

Авиаперевозчик S7 не продает билеты по маршруту «Пермь-Москва» на даты после 12 марта. СМИ, обратившие на это внимание, предполагают, что компания откажется от этих рейсов навсегда.

«Авиакомпания S7 перестала продавать билеты на прямые рейсы из Большого Савино в столичное Домодедово на даты после 12 марта. S7 может изменить полетную программу в Пермь, отказавшись от выполнения ежедневных рейсов из московского Домодедово в Большое Савино и обратно», — пишет «Коммерсант Прикамье».

Издание отмечает, что еще в октябре 2023 года появилась информация о том, что S7 сократит маршрутную сеть. А в январе стало известно, что компания сокращает 15% сотрудников московского офиса. Сам перевозчик пока не комментирует ситуацию.

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Авиаперевозчик S7 не продает билеты по маршруту «Пермь-Москва» на даты после 12 марта. СМИ, обратившие на это внимание, предполагают, что компания откажется от этих рейсов навсегда. «Авиакомпания S7 перестала продавать билеты на прямые рейсы из Большого Савино в столичное Домодедово на даты после 12 марта. S7 может изменить полетную программу в Пермь, отказавшись от выполнения ежедневных рейсов из московского Домодедово в Большое Савино и обратно», — пишет «Коммерсант Прикамье». Издание отмечает, что еще в октябре 2023 года появилась информация о том, что S7 сократит маршрутную сеть. А в январе стало известно, что компания сокращает 15% сотрудников московского офиса. Сам перевозчик пока не комментирует ситуацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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