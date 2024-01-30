Деревянная лестница прогнила и обрушилась (фото из архива) Фото: Размик Закарян © URA.RU

В центре Челябинска обрушилась лестница двухэтажного аварийного дома, расселение которого намечено на 2031 год. Об этом URA.RU сообщила жительница дома №9 по улице Островского по имени Алена.

«Наш дом признан аварийным, расселить обещали только в 2031 году. Управляющая компания от нас отказалась, в подвале парит, деревянная лестница рушится на глазах. Нет никаких гарантий, что она не потянет за собой стены, боимся здесь жить», — рассказала URA.RU жительница.

Жители рассказали, что в их доме восемь квартир, часть из них муниципальные. После каждого коммунального инцидента им предлагают переехать до расселения в маневренный жилой фонд, однако они отказываются.

«Нам предлагают сначала подписать документы, а потом смотреть квартиру для переезда. Никто не знает, что нам дадут, в каком состоянии, сколько метров и где. Непонятно, можно ли отказаться, если не устроит, да и жить хочется в своей квартире», — добавили жители. В пресс-службе мэрии Челябинска на запрос URA.RU ответили, что информация взята в работу, готовится ответ.

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