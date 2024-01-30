В центре Челябинска обрушилась лестница аварийного дома. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первые участки реновации. Екатеринбург, барак, аварийный дом, ветхое жилье, реновация
Деревянная лестница прогнила и обрушилась (фото из архива) Фото:

В центре Челябинска обрушилась лестница двухэтажного аварийного дома, расселение которого намечено на 2031 год. Об этом URA.RU сообщила жительница дома №9 по улице Островского по имени Алена.

«Наш дом признан аварийным, расселить обещали только в 2031 году. Управляющая компания от нас отказалась, в подвале парит, деревянная лестница рушится на глазах. Нет никаких гарантий, что она не потянет за собой стены, боимся здесь жить», — рассказала URA.RU жительница.

Жители рассказали, что в их доме восемь квартир, часть из них муниципальные. После каждого коммунального инцидента им предлагают переехать до расселения в маневренный жилой фонд, однако они отказываются.

«Нам предлагают сначала подписать документы, а потом смотреть квартиру для переезда. Никто не знает, что нам дадут, в каком состоянии, сколько метров и где. Непонятно, можно ли отказаться, если не устроит, да и жить хочется в своей квартире», — добавили жители. В пресс-службе мэрии Челябинска на запрос URA.RU ответили, что информация взята в работу, готовится ответ.

Лестница прогнила и провалилась
Лестница прогнила и провалилась
Жители боятся ходить по этой лестнице
Жители боятся ходить по этой лестнице

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В центре Челябинска обрушилась лестница двухэтажного аварийного дома, расселение которого намечено на 2031 год. Об этом URA.RU сообщила жительница дома №9 по улице Островского по имени Алена. «Наш дом признан аварийным, расселить обещали только в 2031 году. Управляющая компания от нас отказалась, в подвале парит, деревянная лестница рушится на глазах. Нет никаких гарантий, что она не потянет за собой стены, боимся здесь жить», — рассказала URA.RU жительница. Жители рассказали, что в их доме восемь квартир, часть из них муниципальные. После каждого коммунального инцидента им предлагают переехать до расселения в маневренный жилой фонд, однако они отказываются. «Нам предлагают сначала подписать документы, а потом смотреть квартиру для переезда. Никто не знает, что нам дадут, в каком состоянии, сколько метров и где. Непонятно, можно ли отказаться, если не устроит, да и жить хочется в своей квартире», — добавили жители. В пресс-службе мэрии Челябинска на запрос URA.RU ответили, что информация взята в работу, готовится ответ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...