Автографы Рериха и работы Неизвестного выставят на аукционе в Екатеринбурге. Фото

30 января 2024 в 10:52 Размер текста - 17 +

Торги пройдут 1 февраля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге 1 февраля пройдет второй аукцион «Литфонда», где любой желающий сможет приобрести Невьянские иконы, автографы художника Николая Рериха и работы Эрнста Неизвестного. Всего на торги заявлено более 200 лотов. Об этом URA.RU рассказали представители аукционного дома. «Историко-культурным значением обладает выставленное на аукцион машинописное письмо-сертификат Николая Рериха с его собственноручной подписью (Индия, Наггар, 1933 г.). В нем художник подтверждает оригинальность своей картины „Гималаи“, отправленной для выставки», — объяснили представители «Литфонда». Стартовая цена письма — 70 000 рублей. Кроме этого, можно будет купить за 180 тысяч рублей и другой автограф художника — на литографии с картины его младшего сына Святослава Рериха. Примечательными лотами станут работы скульптора Эрнста Неизвестного — рисунок «Перекуем мечи на орала», выполненный в 1991 году в США, и статуэтка «Раненый солдат» из цикла «Война — это…», созданная в 1962 году. Также аукционный дом делает ставки на снимки журналиста Бориса Рябинина — они были сделаны по заданию газеты «Известия» в 1930-х годах, древнерусский сосуд для подачи напитков, Невьянские иконы, которые специально выставлены по 1 рублю. «Идея заключается в том, чтобы посмотреть, как реагирует рынок, сколько готовы предложить покупатели, не получая от нас никаких подсказок и ориентиров. Рынок всегда показывает правильную цену. Например, небольшая работа Рериха некоторое время назад с 1 рубля была продана за 11 млн рублей» — заявил генеральный директор «Литфонда» Сергей Бурмистров. Онлайн-торги пройдут на платформе Bidspirit 1 февраля в 19:00 по московскому времени. На этом же аукционе можно приобрести портрет возлюбленной горнозаводчика Павла Демидова — Авроры Демидовой с сыном. Автограф Рериха на литографии датирован 1920-ми годами Фото: сайт аукционного дома «Литфонд» (https://www.litfund.ru/auction/) Другой автограф Рериха продают за 70 тысяч рублей Фото: сайт аукционного дома «Литфонд» (https://www.litfund.ru/auction/) На торгах можно найти статуэтку «Раненый солдат» Эрнста Неизвестного Фото: сайт аукционного дома «Литфонд» (https://www.litfund.ru/auction/) Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге 1 февраля пройдет второй аукцион «Литфонда», где любой желающий сможет приобрести Невьянские иконы, автографы художника Николая Рериха и работы Эрнста Неизвестного. Всего на торги заявлено более 200 лотов. Об этом URA.RU рассказали представители аукционного дома. «Историко-культурным значением обладает выставленное на аукцион машинописное письмо-сертификат Николая Рериха с его собственноручной подписью (Индия, Наггар, 1933 г.). В нем художник подтверждает оригинальность своей картины „Гималаи“, отправленной для выставки», — объяснили представители «Литфонда». Стартовая цена письма — 70 000 рублей. Кроме этого, можно будет купить за 180 тысяч рублей и другой автограф художника — на литографии с картины его младшего сына Святослава Рериха. Примечательными лотами станут работы скульптора Эрнста Неизвестного — рисунок «Перекуем мечи на орала», выполненный в 1991 году в США, и статуэтка «Раненый солдат» из цикла «Война — это…», созданная в 1962 году. Также аукционный дом делает ставки на снимки журналиста Бориса Рябинина — они были сделаны по заданию газеты «Известия» в 1930-х годах, древнерусский сосуд для подачи напитков, Невьянские иконы, которые специально выставлены по 1 рублю. «Идея заключается в том, чтобы посмотреть, как реагирует рынок, сколько готовы предложить покупатели, не получая от нас никаких подсказок и ориентиров. Рынок всегда показывает правильную цену. Например, небольшая работа Рериха некоторое время назад с 1 рубля была продана за 11 млн рублей» — заявил генеральный директор «Литфонда» Сергей Бурмистров. Онлайн-торги пройдут на платформе Bidspirit 1 февраля в 19:00 по московскому времени. На этом же аукционе можно приобрести портрет возлюбленной горнозаводчика Павла Демидова — Авроры Демидовой с сыном.