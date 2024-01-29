Курганец чуть не сбил пешехода рядом с госуниверситетом
В Кургане водитель попал в ДТП, в котором практически задел пешехода. Об этом сообщается в социальных сетях.
«Утром дрифтер врезался в столб на перекрестке Гоголя — Пролетарская. Пешеход может праздновать второй день рождения», — указано в посте telegram-канала «Типичный Курган».
Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу Госавтоинспекции по городу Кургане. На данный момент комментарий получить не удалось.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане новый автобус въехал в дом. Водитель автобуса пытался избежать столкновения.
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