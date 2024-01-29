29 января 2024

Курганский дрифтер въехал в столб и чуть не сбил пешехода. Видео

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Курганец чуть не сбил пешехода рядом с госуниверситетом Фото:

В Кургане водитель попал в ДТП, в котором практически задел пешехода. Об этом сообщается в социальных сетях.

«Утром дрифтер врезался в столб на перекрестке Гоголя — Пролетарская. Пешеход может праздновать второй день рождения», — указано в посте telegram-канала «Типичный Курган».

Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу Госавтоинспекции по городу Кургане. На данный момент комментарий получить не удалось.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане новый автобус въехал в дом. Водитель автобуса пытался избежать столкновения.

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В Кургане водитель попал в ДТП, в котором практически задел пешехода. Об этом сообщается в социальных сетях. «Утром дрифтер врезался в столб на перекрестке Гоголя — Пролетарская. Пешеход может праздновать второй день рождения», — указано в посте telegram-канала «Типичный Курган». Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу Госавтоинспекции по городу Кургане. На данный момент комментарий получить не удалось. Ранее URA.RU писало, что в Кургане новый автобус въехал в дом. Водитель автобуса пытался избежать столкновения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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