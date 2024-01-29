В ЯНАО стартовала биеннале современного искусства

30 января 2024 в 07:36 Размер текста - 17 +

Проект продлится до марта 2025 года Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) в конце 2023 года дан старт проекту Ямальской биеннале современного искусства, работа над которым началась еще за год до открытия. Куратор и искусствовед из Санкт-Петербурга Анастасия Пронина совместно с командой арт-резиденции «Полярис» отобрали 12 художественных работ. «Больше года отделяет команду проекта от начала работы до открытия биеннале в декабре 2023 года. И я могу сказать, что уже сегодня современное искусство вышло на улицы города и это свершившийся факт. Первая Ямальская биеннале современного искусства началась!» — поделилась Пронина на открытии проекта. Уже реализовано пять творческих маршрутов. Среди них: выставка-медиаинсталляция «Глаза попозже зайдут» о впечатлениях от недельной поездки на стойбище кочевников художницы из Петербурга Самарии Нуруловой с музыкальным сопровождением от композитора из Перми Дмитрия Мулькова; маршрут по Салехарду «Житель сам себе художник» от городского планировщика и исследовательницы из Санкт-Петербурга Лины Филип; маршрут «Эталонные цвета Ямала» о палитре севера от художницы из Ростова-на-Дону Анны Червонной; аудиопрогулка по Салехарду «Дотянуться до Солнца» и инсталляция «Сигнал» художницы Анны Червонной. Работа над реализацией всех 12-ти проектов продлится до марта 2025 года. Предполагается, что маршруты будут дальше дополняться как жителями Салехарда, так и участниками прогулок. Биеннале в ЯНАО было инициировано окружным департаментом молодежной политики и является первым подобным проектом в регионе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Салехарде (ЯНАО) в конце 2023 года дан старт проекту Ямальской биеннале современного искусства, работа над которым началась еще за год до открытия. Куратор и искусствовед из Санкт-Петербурга Анастасия Пронина совместно с командой арт-резиденции «Полярис» отобрали 12 художественных работ. «Больше года отделяет команду проекта от начала работы до открытия биеннале в декабре 2023 года. И я могу сказать, что уже сегодня современное искусство вышло на улицы города и это свершившийся факт. Первая Ямальская биеннале современного искусства началась!» — поделилась Пронина на открытии проекта. Уже реализовано пять творческих маршрутов. Среди них: выставка-медиаинсталляция «Глаза попозже зайдут» о впечатлениях от недельной поездки на стойбище кочевников художницы из Петербурга Самарии Нуруловой с музыкальным сопровождением от композитора из Перми Дмитрия Мулькова; маршрут по Салехарду «Житель сам себе художник» от городского планировщика и исследовательницы из Санкт-Петербурга Лины Филип; маршрут «Эталонные цвета Ямала» о палитре севера от художницы из Ростова-на-Дону Анны Червонной; аудиопрогулка по Салехарду «Дотянуться до Солнца» и инсталляция «Сигнал» художницы Анны Червонной. Работа над реализацией всех 12-ти проектов продлится до марта 2025 года. Предполагается, что маршруты будут дальше дополняться как жителями Салехарда, так и участниками прогулок. Биеннале в ЯНАО было инициировано окружным департаментом молодежной политики и является первым подобным проектом в регионе.