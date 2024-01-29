29 января 2024
28 января 2024

В ЯНАО стартовала биеннале современного искусства

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка «Ангелы и другие жители Земли» на открытии музея наивного искусства. Екатеринбург, художественная выставка, шляхецкая яна, картины, музей наивного искусства
Проект продлится до марта 2025 года Фото:

В Салехарде (ЯНАО) в конце 2023 года дан старт проекту Ямальской биеннале современного искусства, работа над которым началась еще за год до открытия. Куратор и искусствовед из Санкт-Петербурга Анастасия Пронина совместно с командой арт-резиденции «Полярис» отобрали 12 художественных работ.

«Больше года отделяет команду проекта от начала работы до открытия биеннале в декабре 2023 года. И я могу сказать, что уже сегодня современное искусство вышло на улицы города и это свершившийся факт. Первая Ямальская биеннале современного искусства началась!» — поделилась Пронина на открытии проекта.

Уже реализовано пять творческих маршрутов. Среди них: выставка-медиаинсталляция «Глаза попозже зайдут» о впечатлениях от недельной поездки на стойбище кочевников художницы из Петербурга Самарии Нуруловой с музыкальным сопровождением от композитора из Перми Дмитрия Мулькова; маршрут по Салехарду «Житель сам себе художник» от городского планировщика и исследовательницы из Санкт-Петербурга Лины Филип; маршрут «Эталонные цвета Ямала» о палитре севера от художницы из Ростова-на-Дону Анны Червонной; аудиопрогулка по Салехарду «Дотянуться до Солнца» и инсталляция «Сигнал» художницы Анны Червонной.

Работа над реализацией всех 12-ти проектов продлится до марта 2025 года. Предполагается, что маршруты будут дальше дополняться как жителями Салехарда, так и участниками прогулок. Биеннале в ЯНАО было инициировано окружным департаментом молодежной политики и является первым подобным проектом в регионе.

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В Салехарде (ЯНАО) в конце 2023 года дан старт проекту Ямальской биеннале современного искусства, работа над которым началась еще за год до открытия. Куратор и искусствовед из Санкт-Петербурга Анастасия Пронина совместно с командой арт-резиденции «Полярис» отобрали 12 художественных работ. «Больше года отделяет команду проекта от начала работы до открытия биеннале в декабре 2023 года. И я могу сказать, что уже сегодня современное искусство вышло на улицы города и это свершившийся факт. Первая Ямальская биеннале современного искусства началась!» — поделилась Пронина на открытии проекта. Уже реализовано пять творческих маршрутов. Среди них: выставка-медиаинсталляция «Глаза попозже зайдут» о впечатлениях от недельной поездки на стойбище кочевников художницы из Петербурга Самарии Нуруловой с музыкальным сопровождением от композитора из Перми Дмитрия Мулькова; маршрут по Салехарду «Житель сам себе художник» от городского планировщика и исследовательницы из Санкт-Петербурга Лины Филип; маршрут «Эталонные цвета Ямала» о палитре севера от художницы из Ростова-на-Дону Анны Червонной; аудиопрогулка по Салехарду «Дотянуться до Солнца» и инсталляция «Сигнал» художницы Анны Червонной. Работа над реализацией всех 12-ти проектов продлится до марта 2025 года. Предполагается, что маршруты будут дальше дополняться как жителями Салехарда, так и участниками прогулок. Биеннале в ЯНАО было инициировано окружным департаментом молодежной политики и является первым подобным проектом в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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