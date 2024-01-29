Проект владелицы курганской сети салонов верхней одежды Ирины Снегиревой по созданию онлайн-приложения для бизнес-сообщества стал лучшим в стране. Об этом сообщается в группе регионального отделения «Опора России» в соцсети «ВКонтакте».
«Проект «Онлайн-приложение «Опоры России», предложенный членом Комитета по развитию женского предпринимательства Ириной Снегиревой, удостоен высочайшей оценки всероссийского уровня и занял первое место! Проект был презентован во время стратегической сессии федерального комитета Опоры в Международном Центре торговли в Москве», — говорится в сообщении.
По словам Снегиревой, целями проекта является объединение регионов, коммуникация всех членов бизнес-сообщества «Опора России» и создание партнерства. Всего на сессии было презентовано 15 проектов из разных регионов страны.
Проект владелицы сети салонов Кургана Ирины Снегиревой (на фото вторая справа) стал лучшим в стране
Фото: группа регионального отделения «Опора России» в соцсети «ВКонтакте»
Проект онлайн-приложения «Опора России» позволит объединить бизнесменов из разных регионов
Фото: группа регионального отделения «Опора России» в соцсети «ВКонтакте»
Проект владелицы курганской сети салонов верхней одежды Ирины Снегиревой по созданию онлайн-приложения для бизнес-сообщества стал лучшим в стране. Об этом сообщается в группе регионального отделения «Опора России» в соцсети «ВКонтакте». «Проект «Онлайн-приложение «Опоры России», предложенный членом Комитета по развитию женского предпринимательства Ириной Снегиревой, удостоен высочайшей оценки всероссийского уровня и занял первое место! Проект был презентован во время стратегической сессии федерального комитета Опоры в Международном Центре торговли в Москве», — говорится в сообщении. По словам Снегиревой, целями проекта является объединение регионов, коммуникация всех членов бизнес-сообщества «Опора России» и создание партнерства. Всего на сессии было презентовано 15 проектов из разных регионов страны.