29 января 2024

Проект владелицы сети салонов в Кургане стал лучшим в стране. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Слет успешных предпринимателей. Тюмень, опора россии
Предпринимательница Ирина Снегирева создала проект онлайн-приложения «Опора России» Фото:

Проект владелицы курганской сети салонов верхней одежды Ирины Снегиревой по созданию онлайн-приложения для бизнес-сообщества стал лучшим в стране. Об этом сообщается в группе регионального отделения «Опора России» в соцсети «ВКонтакте».

«Проект «Онлайн-приложение «Опоры России», предложенный членом Комитета по развитию женского предпринимательства Ириной Снегиревой, удостоен высочайшей оценки всероссийского уровня и занял первое место! Проект был презентован во время стратегической сессии федерального комитета Опоры в Международном Центре торговли в Москве», — говорится в сообщении.

По словам Снегиревой, целями проекта является объединение регионов, коммуникация всех членов бизнес-сообщества «Опора России» и создание партнерства. Всего на сессии было презентовано 15 проектов из разных регионов страны.

Проект владелицы сети салонов Кургана Ирины Снегиревой (на фото вторая справа) стал лучшим в стране
Проект владелицы сети салонов Кургана Ирины Снегиревой (на фото вторая справа) стал лучшим в стране
Фото:
Проект онлайн-приложения «Опора России» позволит объединить бизнесменов из разных регионов
Проект онлайн-приложения «Опора России» позволит объединить бизнесменов из разных регионов
Фото:

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Проект владелицы курганской сети салонов верхней одежды Ирины Снегиревой по созданию онлайн-приложения для бизнес-сообщества стал лучшим в стране. Об этом сообщается в группе регионального отделения «Опора России» в соцсети «ВКонтакте». «Проект «Онлайн-приложение «Опоры России», предложенный членом Комитета по развитию женского предпринимательства Ириной Снегиревой, удостоен высочайшей оценки всероссийского уровня и занял первое место! Проект был презентован во время стратегической сессии федерального комитета Опоры в Международном Центре торговли в Москве», — говорится в сообщении. По словам Снегиревой, целями проекта является объединение регионов, коммуникация всех членов бизнес-сообщества «Опора России» и создание партнерства. Всего на сессии было презентовано 15 проектов из разных регионов страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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