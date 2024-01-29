Происшествия Криминал В Челябинской области за распространение героина осудили гражданина Азербайджана 30 января 2024 в 10:37 Размер текста - 17 + Иностранца отправили в колонию на 12 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Красноармейском райсуде (Челябинская область) зачитали приговор гражданину Азербайджана, который в составе этнической преступной группы распространял героин. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, его признали виновным и отправили в колонию на 12 лет. «В совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228 УК РФ („Незаконные приобретение, хранение наркотических средств“), ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ („Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере“) признан виновным гражданин Азербайджана. Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. Мужчину задержали в марте прошлого года в Красноармейском районе области. При себе у него обнаружили более шести с половиной килограмм героина. Уголовные дела расследованы следственным органом УФСБ. В Красноармейском райсуде (Челябинская область) зачитали приговор гражданину Азербайджана, который в составе этнической преступной группы распространял героин. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, его признали виновным и отправили в колонию на 12 лет. «В совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228 УК РФ („Незаконные приобретение, хранение наркотических средств“), ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ („Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере“) признан виновным гражданин Азербайджана. Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. Мужчину задержали в марте прошлого года в Красноармейском районе области. При себе у него обнаружили более шести с половиной килограмм героина. Уголовные дела расследованы следственным органом УФСБ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям