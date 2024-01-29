29 января 2024

В Челябинской области за распространение героина осудили гражданина Азербайджана

© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора участникам бунта в исправительной колонии №6 строгого режима ГУ ФСИН. Челябинск, заключенные, зал суда, судебное заседание, полиция, суд, правоохранительные органы, наручники
Иностранца отправили в колонию на 12 лет Фото:

В Красноармейском райсуде (Челябинская область) зачитали приговор гражданину Азербайджана, который в составе этнической преступной группы распространял героин. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, его признали виновным и отправили в колонию на 12 лет.

«В совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228 УК РФ („Незаконные приобретение, хранение наркотических средств“), ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ („Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере“) признан виновным гражданин Азербайджана. Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

Мужчину задержали в марте прошлого года в Красноармейском районе области. При себе у него обнаружили более шести с половиной килограмм героина. Уголовные дела расследованы следственным органом УФСБ.

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В Красноармейском райсуде (Челябинская область) зачитали приговор гражданину Азербайджана, который в составе этнической преступной группы распространял героин. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, его признали виновным и отправили в колонию на 12 лет. «В совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228 УК РФ („Незаконные приобретение, хранение наркотических средств“), ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ („Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере“) признан виновным гражданин Азербайджана. Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. Мужчину задержали в марте прошлого года в Красноармейском районе области. При себе у него обнаружили более шести с половиной килограмм героина. Уголовные дела расследованы следственным органом УФСБ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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