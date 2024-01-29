Население Свердловской области за 20 лет сократится на сотни тысяч человек

Росстат: за 20 лет население Свердловской области сократится на 369 тыс. человек

В среднем убыль население в регионе составляет 17,5 тысячи человек в год Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Свердловская область вошла в топ-10 субъектов страны по ожидаемой естественной убыли населения. До 2045 население региона сократиться на 368,6 тыс. человек. Такие данные публикует Росстат.

По показателю естественной убыли в расчете на тысячу человек населения на первом месте окажутся Смоленская область, Карелия, Тамбовская область и Мордовия. Далее — Тверская, Рязанская, Псковская, Владимирская и Тульская области.

Ранее URA.RU писало о том, что в Свердловской области число родившихся с января по май 2023 года составило 15,8 тысяч человек, при этом число умерших — более 23,8 тысяч человек. Смертность в регионе превысила рождаемость в 1,5 раза.