Население Свердловской области за 20 лет сократится на сотни тысяч человек

Свердловская область вошла в топ-10 субъектов страны по ожидаемой естественной убыли населения. До 2045 население региона сократиться на 368,6 тыс. человек. Такие данные публикует Росстат.
По показателю естественной убыли в расчете на тысячу человек населения на первом месте окажутся Смоленская область, Карелия, Тамбовская область и Мордовия. Далее — Тверская, Рязанская, Псковская, Владимирская и Тульская области.
Ранее URA.RU писало о том, что в Свердловской области число родившихся с января по май 2023 года составило 15,8 тысяч человек, при этом число умерших — более 23,8 тысяч человек. Смертность в регионе превысила рождаемость в 1,5 раза.
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