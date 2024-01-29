29 января 2024

Население Свердловской области за 20 лет сократится на сотни тысяч человек

Росстат: за 20 лет население Свердловской области сократится на 369 тыс. человек
© Служба новостей «URA.RU»
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В среднем убыль население в регионе составляет 17,5 тысячи человек в год Фото:

Свердловская область вошла в топ-10 субъектов страны по ожидаемой естественной убыли населения. До 2045 население региона сократиться на 368,6 тыс. человек. Такие данные публикует Росстат.

По показателю естественной убыли в расчете на тысячу человек населения на первом месте окажутся Смоленская область, Карелия, Тамбовская область и Мордовия. Далее — Тверская, Рязанская, Псковская, Владимирская и Тульская области.

Ранее URA.RU писало о том, что в Свердловской области число родившихся с января по май 2023 года составило 15,8 тысяч человек, при этом число умерших — более 23,8 тысяч человек. Смертность в регионе превысила рождаемость в 1,5 раза.

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Свердловская область вошла в топ-10 субъектов страны по ожидаемой естественной убыли населения. До 2045 население региона сократиться на 368,6 тыс. человек. Такие данные публикует Росстат. По показателю естественной убыли в расчете на тысячу человек населения на первом месте окажутся Смоленская область, Карелия, Тамбовская область и Мордовия. Далее — Тверская, Рязанская, Псковская, Владимирская и Тульская области. Ранее URA.RU писало о том, что в Свердловской области число родившихся с января по май 2023 года составило 15,8 тысяч человек, при этом число умерших — более 23,8 тысяч человек. Смертность в регионе превысила рождаемость в 1,5 раза.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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