29 января 2024

Регионы УрФО перевыполнили план по строительству жилья

© Служба новостей «URA.RU»
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Больше всего жилья построили в Свердловской области — 3,3 млн кв. метров Фото:

В 2023 году в регионах Уральского федерального округа ввели 9,4 млн квадратных метров жилья. Это на 11,5% больше, чем планировалось, рассказал полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.

«По данным Росстата, в 2023 году в Уральском федеральном округе введено в эксплуатацию более 9,4 млн квадратных метров жилья — на 11,5% больше целевого показателя на год. Все регионы в УрФО перевыполнили задачу, поставленную президентом России», — подчеркнул Якушев.

В Свердловской области ввели почти 3,3 млн кв. метров жилья, в Тюменской — 2,5 млн, в Челябинской — 2 млн, в ХМАО — Югре — 955 тыс., в Курганской области — 352 тыс., ЯНАО — 290 тыс. Динамика к 2022 году составила боле чем 50%.

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В 2023 году в регионах Уральского федерального округа ввели 9,4 млн квадратных метров жилья. Это на 11,5% больше, чем планировалось, рассказал полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. «По данным Росстата, в 2023 году в Уральском федеральном округе введено в эксплуатацию более 9,4 млн квадратных метров жилья — на 11,5% больше целевого показателя на год. Все регионы в УрФО перевыполнили задачу, поставленную президентом России», — подчеркнул Якушев. В Свердловской области ввели почти 3,3 млн кв. метров жилья, в Тюменской — 2,5 млн, в Челябинской — 2 млн, в ХМАО — Югре — 955 тыс., в Курганской области — 352 тыс., ЯНАО — 290 тыс. Динамика к 2022 году составила боле чем 50%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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