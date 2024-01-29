Регионы УрФО перевыполнили план по строительству жилья

30 января 2024 в 10:59 Размер текста - 17 +

Больше всего жилья построили в Свердловской области — 3,3 млн кв. метров Фото: Денис Моргунов © URA.RU В 2023 году в регионах Уральского федерального округа ввели 9,4 млн квадратных метров жилья. Это на 11,5% больше, чем планировалось, рассказал полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. «По данным Росстата, в 2023 году в Уральском федеральном округе введено в эксплуатацию более 9,4 млн квадратных метров жилья — на 11,5% больше целевого показателя на год. Все регионы в УрФО перевыполнили задачу, поставленную президентом России», — подчеркнул Якушев. В Свердловской области ввели почти 3,3 млн кв. метров жилья, в Тюменской — 2,5 млн, в Челябинской — 2 млн, в ХМАО — Югре — 955 тыс., в Курганской области — 352 тыс., ЯНАО — 290 тыс. Динамика к 2022 году составила боле чем 50%.

В 2023 году в регионах Уральского федерального округа ввели 9,4 млн квадратных метров жилья. Это на 11,5% больше, чем планировалось, рассказал полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. «По данным Росстата, в 2023 году в Уральском федеральном округе введено в эксплуатацию более 9,4 млн квадратных метров жилья — на 11,5% больше целевого показателя на год. Все регионы в УрФО перевыполнили задачу, поставленную президентом России», — подчеркнул Якушев. В Свердловской области ввели почти 3,3 млн кв. метров жилья, в Тюменской — 2,5 млн, в Челябинской — 2 млн, в ХМАО — Югре — 955 тыс., в Курганской области — 352 тыс., ЯНАО — 290 тыс. Динамика к 2022 году составила боле чем 50%.