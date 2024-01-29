В Кургане вместо отдела полиции открыли пункт Wildberries. Фото

30 января 2024 в 16:20 Размер текста - 17 +

Wildberries арендует помещение старого подразделения курганского УМВД Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Кургане на месте старого подразделения полиции открыли пункт выдачи заказов с Wildberries. Ранее в здании находились сотрудники, которые занимались делами несовершеннолетних. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. В полиции ответили, что здание почти два года не имеет отношения к управлению МВД. «На месте старого подразделения полиции на проспекте Конституции, 71 открыли пункт Wildberries. Теперь туда приходят за заказами. Раньше там был отдел по делам несовершеннолетних», — рассказал корреспонденту URA.RU источник. Журналист агентства обратилась за комментарием в управление МВД по Курганской области. Корреспонденту пояснили, что по указанному адресу подразделение полиции не работает с 2022 года. Всех работников распределили в городское управление УМВД на проспекте Конституции, 70. Само здание, как рассказали URA.RU в полиции, в 2022 году передали Росимуществу. Ранее URA.RU писало, что в Кургане почти весь микрорайон оставался без новых заказов с Wildberries. Причиной этому стала высокая загрузка пункта выдачи, которая привела к тому, что на весь микрорайон работало только два пункта. На месте подразделения курганского УМВД открыли пункты выдачи заказов с Wildberries Фото: читатель URA.RU

В Кургане на месте старого подразделения полиции открыли пункт выдачи заказов с Wildberries. Ранее в здании находились сотрудники, которые занимались делами несовершеннолетних. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. В полиции ответили, что здание почти два года не имеет отношения к управлению МВД. «На месте старого подразделения полиции на проспекте Конституции, 71 открыли пункт Wildberries. Теперь туда приходят за заказами. Раньше там был отдел по делам несовершеннолетних», — рассказал корреспонденту URA.RU источник. Журналист агентства обратилась за комментарием в управление МВД по Курганской области. Корреспонденту пояснили, что по указанному адресу подразделение полиции не работает с 2022 года. Всех работников распределили в городское управление УМВД на проспекте Конституции, 70. Само здание, как рассказали URA.RU в полиции, в 2022 году передали Росимуществу. Ранее URA.RU писало, что в Кургане почти весь микрорайон оставался без новых заказов с Wildberries. Причиной этому стала высокая загрузка пункта выдачи, которая привела к тому, что на весь микрорайон работало только два пункта.