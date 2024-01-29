29 января 2024

В Кургане вместо отдела полиции открыли пункт Wildberries. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт выдачи Wildberries. Тюмень, интернет-магазин, wildberries, вайлдберриз, marketplace, маркетплейс, покупка в интернете
Wildberries арендует помещение старого подразделения курганского УМВД Фото:

В Кургане на месте старого подразделения полиции открыли пункт выдачи заказов с Wildberries. Ранее в здании находились сотрудники, которые занимались делами несовершеннолетних. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. В полиции ответили, что здание почти два года не имеет отношения к управлению МВД.

«На месте старого подразделения полиции на проспекте Конституции, 71 открыли пункт Wildberries. Теперь туда приходят за заказами. Раньше там был отдел по делам несовершеннолетних», — рассказал корреспонденту URA.RU источник.

Журналист агентства обратилась за комментарием в управление МВД по Курганской области. Корреспонденту пояснили, что по указанному адресу подразделение полиции не работает с 2022 года. Всех работников распределили в городское управление УМВД на проспекте Конституции, 70. Само здание, как рассказали URA.RU в полиции, в 2022 году передали Росимуществу.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане почти весь микрорайон оставался без новых заказов с Wildberries. Причиной этому стала высокая загрузка пункта выдачи, которая привела к тому, что на весь микрорайон работало только два пункта.

На месте подразделения курганского УМВД открыли пункты выдачи заказов с Wildberries
На месте подразделения курганского УМВД открыли пункты выдачи заказов с Wildberries
Фото:

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В Кургане на месте старого подразделения полиции открыли пункт выдачи заказов с Wildberries. Ранее в здании находились сотрудники, которые занимались делами несовершеннолетних. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. В полиции ответили, что здание почти два года не имеет отношения к управлению МВД. «На месте старого подразделения полиции на проспекте Конституции, 71 открыли пункт Wildberries. Теперь туда приходят за заказами. Раньше там был отдел по делам несовершеннолетних», — рассказал корреспонденту URA.RU источник. Журналист агентства обратилась за комментарием в управление МВД по Курганской области. Корреспонденту пояснили, что по указанному адресу подразделение полиции не работает с 2022 года. Всех работников распределили в городское управление УМВД на проспекте Конституции, 70. Само здание, как рассказали URA.RU в полиции, в 2022 году передали Росимуществу. Ранее URA.RU писало, что в Кургане почти весь микрорайон оставался без новых заказов с Wildberries. Причиной этому стала высокая загрузка пункта выдачи, которая привела к тому, что на весь микрорайон работало только два пункта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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