Практически все пункты Wildberries из Заозерного не принимают новые заказы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители микрорайона Заозерный в Кургане жалуются, что большинство пунктов выдачи Wildberries не принимают новые заказы. Курганцы отмечают, что на весь Заозерный новые заказы принимают примерно два ПВЗ. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили жители микрорайона.

«Заказы просят оформлять в другое место. И у них уже с конца августа точно много посылок. Даже когда приходит оповещение о доставке, то еще следом идет напоминание, что заказ в пункте выдачи, и чтобы забрали. Народ заказывает товары коробками», — рассказали URA.RU жители.

Сообщается, что клиенты, живущие в микрорайоне, с маркетплейса заказывают большое количество бытовой техники и товаров для детей. Жители делятся с URA.RU, что в день могут прийти 50 футболками и 200 пар носками. Также отмечается, что после рабочего дня (с 17:30 до 19:00) в ПВЗ в Заозерном собираются очереди из клиентов. Между тем, жители в разговоре с журналистом отмечают, что из-за загруженности доставка товаров также задерживается.

Источник, знакомый с работой Wildberries в Кургане, пояснил URA.RU, что перегруз на пунктах чаще всего длится один-два дня. После этого пункты снова готовы принимать новые заказы, однако позднее ситуация с загрузкой ПВЗ повторяется.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане пункт выдачи заказов Wildberries оказался перегружен из-за тысячи брелоков. Клиент заказал большое количество товаров с героем мультфильма «Как приручить дракона» — Беззубиком. Сотрудникам ПВЗ пришлось обрабатывать каждый брелок вручную.

Большинство пунктов Wildberries в Заозерной перегружены заказами от курганцев Фото: скрин от читателя URA.RU