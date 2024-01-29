Режиссер Михалков приедет в Екатеринбург ради первого после санкций международного боя в РФ

Михалков и Цзю станут спецгостями боя Романова и Ефросиня в Екатеринбурге

30 января 2024 в 11:13 Размер текста - 17 +

Михалков будет присутствовать на боях в Екатеринбурге Фото: пресс-служба RCC Boxing Promotions Режиссер Никита Михалков, абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю, спортсмены Александр Поветкин и Евгений Тищенко едут в Екатеринбург. Они станут специальными гостями на международном Вечере бокса. В этот день пройдет первый международный бой после введенных санкций против России из-за СВО. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе промоутерской компании RCC Boxing Promotions. «Легендарный советский и российский кинорежиссер, лауреат премии „Оскар“ Никита Михалков станет почетным гостем международного Вечера бокса от RCC Boxing Promotions, который состоится 10 февраля на арене КРК „Уралец“. Среди зрителей можно будет увидеть и известных на весь мир спортсменов — абсолютного чемпиона мира Константина Цзю, олимпийских чемпионов Александра Поветкина и Евгения Тищенко», — заявляют организаторы. Предстоящий турнир будет первый в 2024 году. Декорации будут оформлены в стиле Олимп, а вокруг возведут древние сооружения и монументальные архитектурные формы. В поединках сразятся боксер Академии единоборств РМК Заур Абдуллаев и экс-чемпион мира Роджер Гутьеррес, а также Евгений Романов и Чжан Чжаосин из Китая — они проведут отборочный тур за право биться за главный пояс планеты. Всего запланировано 14 поединков, старт мероприятия — в 15:00. Ранее Всемирная ассоциация бокса санкционировала первый бой в России после введенных в феврале 2022 года ограничений. Спортивные состязания пройдут на арене «Уралец» и станут главным событием шоу от RCC. Боксеры проведут 12 раундов в весовой категории 101,6 кг. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Режиссер Никита Михалков, абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю, спортсмены Александр Поветкин и Евгений Тищенко едут в Екатеринбург. Они станут специальными гостями на международном Вечере бокса. В этот день пройдет первый международный бой после введенных санкций против России из-за СВО. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе промоутерской компании RCC Boxing Promotions. «Легендарный советский и российский кинорежиссер, лауреат премии „Оскар“ Никита Михалков станет почетным гостем международного Вечера бокса от RCC Boxing Promotions, который состоится 10 февраля на арене КРК „Уралец“. Среди зрителей можно будет увидеть и известных на весь мир спортсменов — абсолютного чемпиона мира Константина Цзю, олимпийских чемпионов Александра Поветкина и Евгения Тищенко», — заявляют организаторы. Предстоящий турнир будет первый в 2024 году. Декорации будут оформлены в стиле Олимп, а вокруг возведут древние сооружения и монументальные архитектурные формы. В поединках сразятся боксер Академии единоборств РМК Заур Абдуллаев и экс-чемпион мира Роджер Гутьеррес, а также Евгений Романов и Чжан Чжаосин из Китая — они проведут отборочный тур за право биться за главный пояс планеты. Всего запланировано 14 поединков, старт мероприятия — в 15:00. Ранее Всемирная ассоциация бокса санкционировала первый бой в России после введенных в феврале 2022 года ограничений. Спортивные состязания пройдут на арене «Уралец» и станут главным событием шоу от RCC. Боксеры проведут 12 раундов в весовой категории 101,6 кг.