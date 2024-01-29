В челябинских компаниях рассказали об отношении работодателей к фото в резюме

В челябинских компаниях 62% работодателей хотели бы видеть фото в резюме

30 января 2024 в 11:13 Размер текста - 17 +

В Челябинске 41% челябинских работодателей хотели бы видеть фото соискателей на любые должности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске 6 из 10 эйчаров сообщили о том, что фотографии в резюме помогают работодателям определиться с решением о приеме на работу. При этом 41% представителей компаний из Челябинска хотели бы видеть фотографии соискателей на любые должности, 21% это помогло бы принять решение, сообщается на сервисе SuperJob. «6 из 10 эйчаров признаются, что наличие снимка имеет значение и помогает рекрутеру определиться. Так, 41% опрошенных хотели бы видеть фото соискателей любых позиций, еще 21% фотография помогает принять решение в отношении кандидатов на некоторые позиции», — сообщается на сервисе. Также аналитики отметили должности, соискателям которых крайне желательно прикреплять фото к резюме. В их число входят менеджеры по работе с клиентами, специалисты по продажам, секретари на ресепшен, офис-менеджеры и руководители. Тем не менее 90% челябинских компаний рассматривают резюме без фотографии, 80% — на любые позиции, 10% — на некоторые. А 6% челябинских работодателей признаются, что вообще не готовы рассматривать резюме кандидатов без фото.

В Челябинске 6 из 10 эйчаров сообщили о том, что фотографии в резюме помогают работодателям определиться с решением о приеме на работу. При этом 41% представителей компаний из Челябинска хотели бы видеть фотографии соискателей на любые должности, 21% это помогло бы принять решение, сообщается на сервисе SuperJob. «6 из 10 эйчаров признаются, что наличие снимка имеет значение и помогает рекрутеру определиться. Так, 41% опрошенных хотели бы видеть фото соискателей любых позиций, еще 21% фотография помогает принять решение в отношении кандидатов на некоторые позиции», — сообщается на сервисе. Также аналитики отметили должности, соискателям которых крайне желательно прикреплять фото к резюме. В их число входят менеджеры по работе с клиентами, специалисты по продажам, секретари на ресепшен, офис-менеджеры и руководители. Тем не менее 90% челябинских компаний рассматривают резюме без фотографии, 80% — на любые позиции, 10% — на некоторые. А 6% челябинских работодателей признаются, что вообще не готовы рассматривать резюме кандидатов без фото.