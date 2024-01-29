В результате аварии повреждено четыре автомобиля
На одной из парковок поселка Рощино (Челябинская область) автомобиль, который завели с автозапуска, неожиданно для всех начал движение без водителя за рулем. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. Автомобиль нарезал круги по парковке, тараня припаркованные машины.
Судя по видео, автомобиль сделал несколько десятков кругов, прежде чем его заглушили. В результате были повреждены четыре автомобиля.
В пресс-службе ГИБДД по региону подтвердили факт ДТП. Однако отметили, что водители не стали регистрировать аварию. Договорились между собой на месте.
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