Жители ЯНАО стали активнее искать работу

В ЯНАО увеличилось число соискателей среди производственников и рабочих

30 января 2024 в 11:15 Размер текста - 17 +

С начала года на Ямале увеличилось число соискателей Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU С начала года в ЯНАО увеличилось число соискателей на работу. Какие профессии активнее публикуют свои резюме, рассказали URA.RU аналитики платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter. «С начала года в ЯНАО было опубликовано более десяти тысяч резюме. 39% соискателей рассматривают предложения со стороны работодателей, и почти столько же (38%) находится в активном поиске. Не ищут других вариантов трудоустройства 12%, а на новом месте работает лишь 1% сотрудников», — следует из данных платформы. По данным аналитиков, самыми активными в поиске стали представители производственного персонала — 25% от всех опубликованных резюме, рабочий персонал и строители — 22% и 20% соответственно. «В специализациях большую долю занимают бухгалтеры, экономисты и водители (по 5%). На втором месте менеджеры по продажам и технологи (по 4%). Третье место делят инженеры-конструкторы, делопроизводители, менеджеры по закупкам (каждая по 3%)», — отметили на платформе. Ранее URA.RU сообщало, что работодателям ЯНАО не хватает автомойщиков, директоров магазинов и торговых представителей. На одну вакансию в округе приходится 3,5 активных резюме, что демонстрирует нехватку соискателей.

С начала года в ЯНАО увеличилось число соискателей на работу. Какие профессии активнее публикуют свои резюме, рассказали URA.RU аналитики платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter. «С начала года в ЯНАО было опубликовано более десяти тысяч резюме. 39% соискателей рассматривают предложения со стороны работодателей, и почти столько же (38%) находится в активном поиске. Не ищут других вариантов трудоустройства 12%, а на новом месте работает лишь 1% сотрудников», — следует из данных платформы. По данным аналитиков, самыми активными в поиске стали представители производственного персонала — 25% от всех опубликованных резюме, рабочий персонал и строители — 22% и 20% соответственно. «В специализациях большую долю занимают бухгалтеры, экономисты и водители (по 5%). На втором месте менеджеры по продажам и технологи (по 4%). Третье место делят инженеры-конструкторы, делопроизводители, менеджеры по закупкам (каждая по 3%)», — отметили на платформе. Ранее URA.RU сообщало, что работодателям ЯНАО не хватает автомойщиков, директоров магазинов и торговых представителей. На одну вакансию в округе приходится 3,5 активных резюме, что демонстрирует нехватку соискателей.