Пермский ди-джей Дмитрий Медведев (Дима МDA), придумавший фестиваль PARMA VALLEY, женился. Свадебное фото музыкант разместил в соцсети «ВКонтакте».
«Мы — как Ромео и Джульетта. Нас осуждали, но не было в наших головах запрета! Нам многое, что говорили, а мы друг друга полюбили! И не было возможности тянуть, не было сил уже молчать, я первый ей сказал: „Люблю!“. А в октябре предложил женою стать», — поделился радостью со своими подписчиками Дмитрий. В комментариях к посту пермяки пожелали паре счастья и крепкой любви.
Дмитрий Медведев известен в Перми, как основатель фестиваля природы, электронной и этнической музыки Parma Valley. Мероприятие проходит в аномальной зоне близ села Молебка в течение нескольких дней.
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