Организатор легендарного фестиваля электронной музыки в пермской аномальной зоне женился. Фото

Ди-джей, придумавший фестиваль в пермской аномальной зоне близ Молебки, женился

30 января 2024 в 11:15 Размер текста - 17 +

Ди-джей, музыкант и продюсер Дмитрий Медведев порадовал своих подписчиков фото с супругой Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Пермский ди-джей Дмитрий Медведев (Дима МDA), придумавший фестиваль PARMA VALLEY, женился. Свадебное фото музыкант разместил в соцсети «ВКонтакте». «Мы — как Ромео и Джульетта. Нас осуждали, но не было в наших головах запрета! Нам многое, что говорили, а мы друг друга полюбили! И не было возможности тянуть, не было сил уже молчать, я первый ей сказал: „Люблю!“. А в октябре предложил женою стать», — поделился радостью со своими подписчиками Дмитрий. В комментариях к посту пермяки пожелали паре счастья и крепкой любви. Дмитрий Медведев известен в Перми, как основатель фестиваля природы, электронной и этнической музыки Parma Valley. Мероприятие проходит в аномальной зоне близ села Молебка в течение нескольких дней. Дмитрий и Анастасия на церемонии бракосочетания Фото: Дмитрий Медведев, «ВКонтакте» https://vk.com/amid_mda

Пермский ди-джей Дмитрий Медведев (Дима МDA), придумавший фестиваль PARMA VALLEY, женился. Свадебное фото музыкант разместил в соцсети «ВКонтакте». «Мы — как Ромео и Джульетта. Нас осуждали, но не было в наших головах запрета! Нам многое, что говорили, а мы друг друга полюбили! И не было возможности тянуть, не было сил уже молчать, я первый ей сказал: „Люблю!“. А в октябре предложил женою стать», — поделился радостью со своими подписчиками Дмитрий. В комментариях к посту пермяки пожелали паре счастья и крепкой любви. Дмитрий Медведев известен в Перми, как основатель фестиваля природы, электронной и этнической музыки Parma Valley. Мероприятие проходит в аномальной зоне близ села Молебка в течение нескольких дней.