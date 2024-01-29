29 января 2024

Организатор легендарного фестиваля электронной музыки в пермской аномальной зоне женился. Фото

Ди-джей, придумавший фестиваль в пермской аномальной зоне близ Молебки, женился
© Служба новостей «URA.RU»
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Ди-джей, музыкант и продюсер Дмитрий Медведев порадовал своих подписчиков фото с супругой Фото:

Пермский ди-джей Дмитрий Медведев (Дима МDA), придумавший фестиваль PARMA VALLEY, женился. Свадебное фото музыкант разместил в соцсети «ВКонтакте».

«Мы — как Ромео и Джульетта. Нас осуждали, но не было в наших головах запрета! Нам многое, что говорили, а мы друг друга полюбили! И не было возможности тянуть, не было сил уже молчать, я первый ей сказал: „Люблю!“. А в октябре предложил женою стать», — поделился радостью со своими подписчиками Дмитрий. В комментариях к посту пермяки пожелали паре счастья и крепкой любви.

Дмитрий Медведев известен в Перми, как основатель фестиваля природы, электронной и этнической музыки Parma Valley. Мероприятие проходит в аномальной зоне близ села Молебка в течение нескольких дней.

Дмитрий и Анастасия на церемонии бракосочетания
Дмитрий и Анастасия на церемонии бракосочетания
Фото:

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Пермский ди-джей Дмитрий Медведев (Дима МDA), придумавший фестиваль PARMA VALLEY, женился. Свадебное фото музыкант разместил в соцсети «ВКонтакте». «Мы — как Ромео и Джульетта. Нас осуждали, но не было в наших головах запрета! Нам многое, что говорили, а мы друг друга полюбили! И не было возможности тянуть, не было сил уже молчать, я первый ей сказал: „Люблю!“. А в октябре предложил женою стать», — поделился радостью со своими подписчиками Дмитрий. В комментариях к посту пермяки пожелали паре счастья и крепкой любви. Дмитрий Медведев известен в Перми, как основатель фестиваля природы, электронной и этнической музыки Parma Valley. Мероприятие проходит в аномальной зоне близ села Молебка в течение нескольких дней.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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