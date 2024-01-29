29 января 2024

Москвичи скупили все билеты на концерт тюменского оркестра

Тюменский филармонический оркестр выступит в Москве в феврале
© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль в честь 150-летия Рахманинова. Тюмень, концерт классической музыки, тюменский филармонический оркестр, филармонический оркестр
Программу концерта «ТФО. Накануне» сначала покажут в тюменской филармонии Фото:

В Москве раскуплены все билеты на выступление Тюменского филармонического оркестра (ТФО). Об этом сообщается на сайте принимающей площадки.

«Билеты на концерт Тюменского симфонического оркестра. Концертный зал Чайковского, 2 февраля. Билетов нет», — указано на сайте.

Программу концерта «ТФО. Накануне» сначала покажут в Тюменской филармонии. В программе произведения Сергея Рахманинова, Александра Бородина и Анатолия Лядова. На московской сцене тюменский оркестр не выступал четыре года. Предыдущие выступления ТФО в столице, в концертном зале «Зарядье», были тепло встречены публикой.

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В Москве раскуплены все билеты на выступление Тюменского филармонического оркестра (ТФО). Об этом сообщается на сайте принимающей площадки. «Билеты на концерт Тюменского симфонического оркестра. Концертный зал Чайковского, 2 февраля. Билетов нет», — указано на сайте. Программу концерта «ТФО. Накануне» сначала покажут в Тюменской филармонии. В программе произведения Сергея Рахманинова, Александра Бородина и Анатолия Лядова. На московской сцене тюменский оркестр не выступал четыре года. Предыдущие выступления ТФО в столице, в концертном зале «Зарядье», были тепло встречены публикой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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