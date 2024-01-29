Москвичи скупили все билеты на концерт тюменского оркестра

Программу концерта «ТФО. Накануне» сначала покажут в тюменской филармонии
В Москве раскуплены все билеты на выступление Тюменского филармонического оркестра (ТФО). Об этом сообщается на сайте принимающей площадки.
«Билеты на концерт Тюменского симфонического оркестра. Концертный зал Чайковского, 2 февраля. Билетов нет», — указано на сайте.
Программу концерта «ТФО. Накануне» сначала покажут в Тюменской филармонии. В программе произведения Сергея Рахманинова, Александра Бородина и Анатолия Лядова. На московской сцене тюменский оркестр не выступал четыре года. Предыдущие выступления ТФО в столице, в концертном зале «Зарядье», были тепло встречены публикой.
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