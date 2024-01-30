Более 794 млн из бюджета выделят челябинским регоператорам по обращению с ТКО

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Основную часть выделенной субсидии получит ООО «Центр коммунального сервиса» Фото:

Регоператоры по обращению с твердыми коммунальными отходами получат из бюджета Челябинской области 794 миллиона 200 тысяч рублей в виде субсидий на компенсацию выпадающего дохода. Об этом 30 января сообщили в пресс-службе минэкологии региона.

«Министерством экологии Челябинской области рассмотрены заявки участников отбора в целях определения получателей субсидий на компенсацию выпадающих доходов региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами в 2024 году. Отклоненные заявки отсутствуют. Сумма субсидий — 794 миллиона 200 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе минэко.

Обществу с ограниченной ответственностью «Центр коммунального сервиса» (Челябинский кластер) выделена субсидия в размере 299 977 358 рублей 39 копеек. Этому же ООО за работу в Магнитогорском кластере выделено 253 023 279 рублей 33 копейки, а за обслуживание Карабашского кластера — 146 241 363 рубля 86 копеек.

Общество с ограниченной ответственностью «Златспецтранс» (Горный кластер) получит 62 337 987 рублей 78 копеек. За обслуживание Кыштымского кластера общество с ограниченной ответственностью «Спецсервис» получит субсидию в размере 32 620 010 рублей 64 копейки.

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Регоператоры по обращению с твердыми коммунальными отходами получат из бюджета Челябинской области 794 миллиона 200 тысяч рублей в виде субсидий на компенсацию выпадающего дохода. Об этом 30 января сообщили в пресс-службе минэкологии региона. «Министерством экологии Челябинской области рассмотрены заявки участников отбора в целях определения получателей субсидий на компенсацию выпадающих доходов региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами в 2024 году. Отклоненные заявки отсутствуют. Сумма субсидий — 794 миллиона 200 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе минэко. Обществу с ограниченной ответственностью «Центр коммунального сервиса» (Челябинский кластер) выделена субсидия в размере 299 977 358 рублей 39 копеек. Этому же ООО за работу в Магнитогорском кластере выделено 253 023 279 рублей 33 копейки, а за обслуживание Карабашского кластера — 146 241 363 рубля 86 копеек. Общество с ограниченной ответственностью «Златспецтранс» (Горный кластер) получит 62 337 987 рублей 78 копеек. За обслуживание Кыштымского кластера общество с ограниченной ответственностью «Спецсервис» получит субсидию в размере 32 620 010 рублей 64 копейки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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