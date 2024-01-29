Ямалу спрогнозировали рост населения за 20 лет

Ямал занял шестое место в РФ по прогнозу прироста населения
Ямало-Ненецкий автономный округ занял шестое место в топ-10 регионов с наибольшим ожидаемым естественным приростом населения в 2024—2045 годах. Данные с прогнозом опубликовал Росстат.
«В период с 2024 по 2045 годы, прирост населения в ЯНАО составит 86,7 тысяч человек. Коэффициент рождаемости в округе будет на уровне 1,95», — приводит данные ведомство на своем портале.
Ранее URA.RU сообщало о приросте населения ЯНАО в 2023 году. В основном в округ прибывают жители из республик бывшего СССР.
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