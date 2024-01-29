Ямалу спрогнозировали рост населения за 20 лет

Росстат: за 20 лет население ЯНАО увеличится на 86,7 тысяч человек

30 января 2024 в 12:15 Размер текста - 17 +

Ямал занял шестое место в РФ по прогнозу прироста населения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ямало-Ненецкий автономный округ занял шестое место в топ-10 регионов с наибольшим ожидаемым естественным приростом населения в 2024—2045 годах. Данные с прогнозом опубликовал Росстат. «В период с 2024 по 2045 годы, прирост населения в ЯНАО составит 86,7 тысяч человек. Коэффициент рождаемости в округе будет на уровне 1,95», — приводит данные ведомство на своем портале. Ранее URA.RU сообщало о приросте населения ЯНАО в 2023 году. В основном в округ прибывают жители из республик бывшего СССР.

Ямало-Ненецкий автономный округ занял шестое место в топ-10 регионов с наибольшим ожидаемым естественным приростом населения в 2024—2045 годах. Данные с прогнозом опубликовал Росстат. «В период с 2024 по 2045 годы, прирост населения в ЯНАО составит 86,7 тысяч человек. Коэффициент рождаемости в округе будет на уровне 1,95», — приводит данные ведомство на своем портале. Ранее URA.RU сообщало о приросте населения ЯНАО в 2023 году. В основном в округ прибывают жители из республик бывшего СССР.