29 января 2024

Ямалу спрогнозировали рост населения за 20 лет

Росстат: за 20 лет население ЯНАО увеличится на 86,7 тысяч человек
© Служба новостей «URA.RU»
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Ямал занял шестое место в РФ по прогнозу прироста населения Фото:

Ямало-Ненецкий автономный округ занял шестое место в топ-10 регионов с наибольшим ожидаемым естественным приростом населения в 2024—2045 годах. Данные с прогнозом опубликовал Росстат.

«В период с 2024 по 2045 годы, прирост населения в ЯНАО составит 86,7 тысяч человек. Коэффициент рождаемости в округе будет на уровне 1,95», — приводит данные ведомство на своем портале.

Ранее URA.RU сообщало о приросте населения ЯНАО в 2023 году. В основном в округ прибывают жители из республик бывшего СССР.

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Ямало-Ненецкий автономный округ занял шестое место в топ-10 регионов с наибольшим ожидаемым естественным приростом населения в 2024—2045 годах. Данные с прогнозом опубликовал Росстат. «В период с 2024 по 2045 годы, прирост населения в ЯНАО составит 86,7 тысяч человек. Коэффициент рождаемости в округе будет на уровне 1,95», — приводит данные ведомство на своем портале. Ранее URA.RU сообщало о приросте населения ЯНАО в 2023 году. В основном в округ прибывают жители из республик бывшего СССР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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