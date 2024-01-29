В Кургане обсуждают кандидатов на место главы депздрава. Инсайд

30 января 2024 в 15:45 Размер текста - 17 +

Власти, по данным источников, рассматривают кандидатуры четырех специалистов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Перестановки в правительстве Курганской области На пост руководителя департамента здравоохранения Курганской области, который сейчас занимает Алексей Сигидаев, рассматривают четырех кандидатов. Об этом URA.RU сообщили источники из врачебной сферы. «Среди потенциальных кандидатов: главврачи областной больницы и поликлиники Кургана №2 Николай Плотников и Юрий Александров и два сотрудника Роспотребнадзора. Также некоторые представители врачебного сообщества хотели бы видеть на этом месте одного из бывших высокопоставленных чиновников, отвечавшего за соцполитику, однако он себя в этой должности на данный момент не видит», — рассказывают источники. Самым вероятным кандидатом источники называют Плотникова, однако, по их словам, он будет временно занимать это место. На момент написания новости URA.RU, не удалось дозвониться до Плотникова. На звонки не ответили. В приемной Александрова URA.RU объяснили, что вопросы по теме нужно отправлять в депздрав. В департаменте здравоохранения URA.RU объяснили, что Сигидаев сейчас находится на больничном. Обязанности руководителя ведомства исполняет замдиректора Елена Островских. Алексей Сигидаев возглавляет депздрав с ноября 2021 года. За это время в регионе прошла реформа по объединению больниц, которая сопровождалась скандалами и увольнениями главврачей. В феврале у чиновника заканчивается контракт с правительством региона. Источники URA.RU, связанные со сферой здравоохранения, сообщали, что власти не собираются продлевать этот договор. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На пост руководителя департамента здравоохранения Курганской области, который сейчас занимает Алексей Сигидаев, рассматривают четырех кандидатов. Об этом URA.RU сообщили источники из врачебной сферы. «Среди потенциальных кандидатов: главврачи областной больницы и поликлиники Кургана №2 Николай Плотников и Юрий Александров и два сотрудника Роспотребнадзора. Также некоторые представители врачебного сообщества хотели бы видеть на этом месте одного из бывших высокопоставленных чиновников, отвечавшего за соцполитику, однако он себя в этой должности на данный момент не видит», — рассказывают источники. Самым вероятным кандидатом источники называют Плотникова, однако, по их словам, он будет временно занимать это место. На момент написания новости URA.RU, не удалось дозвониться до Плотникова. На звонки не ответили. В приемной Александрова URA.RU объяснили, что вопросы по теме нужно отправлять в депздрав. В департаменте здравоохранения URA.RU объяснили, что Сигидаев сейчас находится на больничном. Обязанности руководителя ведомства исполняет замдиректора Елена Островских. Алексей Сигидаев возглавляет депздрав с ноября 2021 года. За это время в регионе прошла реформа по объединению больниц, которая сопровождалась скандалами и увольнениями главврачей. В феврале у чиновника заканчивается контракт с правительством региона. Источники URA.RU, связанные со сферой здравоохранения, сообщали, что власти не собираются продлевать этот договор.