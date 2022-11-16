В Курганской области из больницы уволилась главврач

17 ноября 2022 в 14:19 Размер текста - 17 +

Из Щучанской ЦРБ уволилась и. о. главного врача Гульфия Соколова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Щучанской центральной районной больнице (ЦРБ) в Курганской области уволилась исполняющая обязанности главврача Гульфия Соколова. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к муниципальной политике. В больнице информацию подтвердили. «В связи с больничной реформой к Щучанской ЦРБ будут присоединять Сафакулевскую ЦРБ, а значит главный врач у них будет один, а это большая ответственность, не все к ней готовы. На этом фоне недавнее увольнение и. о. главврача Соколовой в Щучье показывается серьезность проблем в медицине», — говорит инсайдер. По данным СБИС, Соколова находилась в данной должности с февраля 2020 года. В приемной главного врача Щучанской ЦРБ URA.RU подтвердили, что Соколова ушла с поста руководителя 10 ноября. Сейчас исполняющим обязанности назначен заместитель главврача по лечебной части Алексей Порватов. Получить оперативный комментарий от него не удалось, на момент звонка он находился на обходе пациентов. Контактов для связи с Соколовой в открытых данных нет. По данному вопросу редакция URA.RU направила запрос в департамент здравоохранения, на момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что Сафакулевскую и Щучанскую ЦРБ объединят в межрайонную больницу №8. Всего после реформы районных больниц в Курганской области будут действовать 8 межрайонных больниц, Курганская областная больница №2 и Шадринская городская больница.

В Щучанской центральной районной больнице (ЦРБ) в Курганской области уволилась исполняющая обязанности главврача Гульфия Соколова. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к муниципальной политике. В больнице информацию подтвердили. «В связи с больничной реформой к Щучанской ЦРБ будут присоединять Сафакулевскую ЦРБ, а значит главный врач у них будет один, а это большая ответственность, не все к ней готовы. На этом фоне недавнее увольнение и. о. главврача Соколовой в Щучье показывается серьезность проблем в медицине», — говорит инсайдер. По данным СБИС, Соколова находилась в данной должности с февраля 2020 года. В приемной главного врача Щучанской ЦРБ URA.RU подтвердили, что Соколова ушла с поста руководителя 10 ноября. Сейчас исполняющим обязанности назначен заместитель главврача по лечебной части Алексей Порватов. Получить оперативный комментарий от него не удалось, на момент звонка он находился на обходе пациентов. Контактов для связи с Соколовой в открытых данных нет. По данному вопросу редакция URA.RU направила запрос в департамент здравоохранения, на момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что Сафакулевскую и Щучанскую ЦРБ объединят в межрайонную больницу №8. Всего после реформы районных больниц в Курганской области будут действовать 8 межрайонных больниц, Курганская областная больница №2 и Шадринская городская больница.