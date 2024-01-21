Власти Курганской области сомневаются, что стоит продлевать контракт с директором регионального депздрава Алексеем Сигидаевым. Об этом URA.RU рассказали источники, связанные со сферой здравоохранения.
«Контракт истекает в феврале. О его продлении пока речи не идет. Сейчас Сигидаев ищет новую работу в гражданском здравоохранении в Москве и Санкт-Петербурге», — сообщают источники. При этом, по их данным, пока нет кандидата, который мог бы его заменить.
URA.RU направило вопросы по теме в областной департамент информационной и внутренней политики, отвечающий за взаимодействие с другими ведомствами. Информация будет дополнена после получения ответа.
Сигидаев руководит депздравом с ноября 2021 года. Во время его руководства в регионе прошла больничная реформа которая сопровождалась скандалами с увольнением главврачей. Разговоры о его возможном увольнении появились в декабре 2023 года. Сейчас он, по данным источника, связанного со сферой здравоохранения, находится на больничном.
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