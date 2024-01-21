21 января 2024
20 января 2024

В курганском правительстве обсуждают возможную отставку главы депздрава. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вручение ключей от машин скорой помощи. Курган, сигидаев алексей
Контракт Алексея Сигидаева с курганским правительством истекает в феврале Фото:

Власти Курганской области сомневаются, что стоит продлевать контракт с директором регионального депздрава Алексеем Сигидаевым. Об этом URA.RU рассказали источники, связанные со сферой здравоохранения.

«Контракт истекает в феврале. О его продлении пока речи не идет. Сейчас Сигидаев ищет новую работу в гражданском здравоохранении в Москве и Санкт-Петербурге», — сообщают источники. При этом, по их данным, пока нет кандидата, который мог бы его заменить.

URA.RU направило вопросы по теме в областной департамент информационной и внутренней политики, отвечающий за взаимодействие с другими ведомствами. Информация будет дополнена после получения ответа.

Сигидаев руководит депздравом с ноября 2021 года. Во время его руководства в регионе прошла больничная реформа которая сопровождалась скандалами с увольнением главврачей. Разговоры о его возможном увольнении появились в декабре 2023 года. Сейчас он, по данным источника, связанного со сферой здравоохранения, находится на больничном.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Курганской области сомневаются, что стоит продлевать контракт с директором регионального депздрава Алексеем Сигидаевым. Об этом URA.RU рассказали источники, связанные со сферой здравоохранения. «Контракт истекает в феврале. О его продлении пока речи не идет. Сейчас Сигидаев ищет новую работу в гражданском здравоохранении в Москве и Санкт-Петербурге», — сообщают источники. При этом, по их данным, пока нет кандидата, который мог бы его заменить. URA.RU направило вопросы по теме в областной департамент информационной и внутренней политики, отвечающий за взаимодействие с другими ведомствами. Информация будет дополнена после получения ответа. Сигидаев руководит депздравом с ноября 2021 года. Во время его руководства в регионе прошла больничная реформа которая сопровождалась скандалами с увольнением главврачей. Разговоры о его возможном увольнении появились в декабре 2023 года. Сейчас он, по данным источника, связанного со сферой здравоохранения, находится на больничном.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...