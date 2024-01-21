В курганском правительстве обсуждают возможную отставку главы депздрава. Инсайд

22 января 2024 в 13:05 Размер текста - 17 +

Контракт Алексея Сигидаева с курганским правительством истекает в феврале Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Курганской области сомневаются, что стоит продлевать контракт с директором регионального депздрава Алексеем Сигидаевым. Об этом URA.RU рассказали источники, связанные со сферой здравоохранения. «Контракт истекает в феврале. О его продлении пока речи не идет. Сейчас Сигидаев ищет новую работу в гражданском здравоохранении в Москве и Санкт-Петербурге», — сообщают источники. При этом, по их данным, пока нет кандидата, который мог бы его заменить. URA.RU направило вопросы по теме в областной департамент информационной и внутренней политики, отвечающий за взаимодействие с другими ведомствами. Информация будет дополнена после получения ответа. Сигидаев руководит депздравом с ноября 2021 года. Во время его руководства в регионе прошла больничная реформа которая сопровождалась скандалами с увольнением главврачей. Разговоры о его возможном увольнении появились в декабре 2023 года. Сейчас он, по данным источника, связанного со сферой здравоохранения, находится на больничном.

Власти Курганской области сомневаются, что стоит продлевать контракт с директором регионального депздрава Алексеем Сигидаевым. Об этом URA.RU рассказали источники, связанные со сферой здравоохранения. «Контракт истекает в феврале. О его продлении пока речи не идет. Сейчас Сигидаев ищет новую работу в гражданском здравоохранении в Москве и Санкт-Петербурге», — сообщают источники. При этом, по их данным, пока нет кандидата, который мог бы его заменить. URA.RU направило вопросы по теме в областной департамент информационной и внутренней политики, отвечающий за взаимодействие с другими ведомствами. Информация будет дополнена после получения ответа. Сигидаев руководит депздравом с ноября 2021 года. Во время его руководства в регионе прошла больничная реформа которая сопровождалась скандалами с увольнением главврачей. Разговоры о его возможном увольнении появились в декабре 2023 года. Сейчас он, по данным источника, связанного со сферой здравоохранения, находится на больничном.