29 января 2024

В Салехарде кроссовер протаранил автозак под сиреной. Видео

В Салехарде KIA врезался в спецтранспорт с включенными маячками
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ДПС ГИБДД. Москва, гаи, зима, сирена, дпс зима, гибдд, дпс
В ЯНАО водитель легкового автомобиля врезался в спецтранспорт Фото:

В Салехарде (ЯНАО) на перекрестке улиц Ямальской и Матросова автомобиль KIA врезался в автомобиль, предназначенный для перевозки конвоируемых, идущий с включенными проблесковыми маячками. Происшествие попало на видео, которое распространяется в социальных сетях.

«Снова автомобиль со спецсигналами, и снова его не видят и не слышат. Примечателен еще один момент, то с какой скоростью водитель Kia летит по левой полосе», — сообщают очевидцы происшествия, в telegram-канале «Вечерний Салехард».

Корреспондент агентства обратился за подробностями ДТП в пресс-службу УМВД по ЯНАО. Ответ ведомства ожидается.

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В Салехарде (ЯНАО) на перекрестке улиц Ямальской и Матросова автомобиль KIA врезался в автомобиль, предназначенный для перевозки конвоируемых, идущий с включенными проблесковыми маячками. Происшествие попало на видео, которое распространяется в социальных сетях. «Снова автомобиль со спецсигналами, и снова его не видят и не слышат. Примечателен еще один момент, то с какой скоростью водитель Kia летит по левой полосе», — сообщают очевидцы происшествия, в telegram-канале «Вечерний Салехард». Корреспондент агентства обратился за подробностями ДТП в пресс-службу УМВД по ЯНАО. Ответ ведомства ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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