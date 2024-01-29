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В Салехарде KIA врезался в спецтранспорт с включенными маячками

30 января 2024 в 12:24 Размер текста - 17 +

В ЯНАО водитель легкового автомобиля врезался в спецтранспорт Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) на перекрестке улиц Ямальской и Матросова автомобиль KIA врезался в автомобиль, предназначенный для перевозки конвоируемых, идущий с включенными проблесковыми маячками. Происшествие попало на видео, которое распространяется в социальных сетях. «Снова автомобиль со спецсигналами, и снова его не видят и не слышат. Примечателен еще один момент, то с какой скоростью водитель Kia летит по левой полосе», — сообщают очевидцы происшествия, в telegram-канале «Вечерний Салехард». Корреспондент агентства обратился за подробностями ДТП в пресс-службу УМВД по ЯНАО. Ответ ведомства ожидается.

В Салехарде (ЯНАО) на перекрестке улиц Ямальской и Матросова автомобиль KIA врезался в автомобиль, предназначенный для перевозки конвоируемых, идущий с включенными проблесковыми маячками. Происшествие попало на видео, которое распространяется в социальных сетях. «Снова автомобиль со спецсигналами, и снова его не видят и не слышат. Примечателен еще один момент, то с какой скоростью водитель Kia летит по левой полосе», — сообщают очевидцы происшествия, в telegram-канале «Вечерний Салехард». Корреспондент агентства обратился за подробностями ДТП в пресс-службу УМВД по ЯНАО. Ответ ведомства ожидается.