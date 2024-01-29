В ЯНАО водитель легкового автомобиля врезался в спецтранспорт
В Салехарде (ЯНАО) на перекрестке улиц Ямальской и Матросова автомобиль KIA врезался в автомобиль, предназначенный для перевозки конвоируемых, идущий с включенными проблесковыми маячками. Происшествие попало на видео, которое распространяется в социальных сетях.
«Снова автомобиль со спецсигналами, и снова его не видят и не слышат. Примечателен еще один момент, то с какой скоростью водитель Kia летит по левой полосе», — сообщают очевидцы происшествия, в telegram-канале «Вечерний Салехард».
Корреспондент агентства обратился за подробностями ДТП в пресс-службу УМВД по ЯНАО. Ответ ведомства ожидается.
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