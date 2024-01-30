В Троицке пьяный мужчина напал на фельдшера скорой помощи

© Служба новостей «URA.RU»
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Буйный мужчина вызвал скорую помощь для вывода из запоя Фото:

В Троицке, Челябинской области, ночью 30 января пьяный пациент после многодневного запоя напал на 28-летнего фельдшера скорой помощи. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области факт обращения URA.RU подтвердили, однако о полученных травмах информация не подтвердилась.

«В 1:22 на вызов „мужчине плохо“ в центр города была отправлена карета скорой помощи с фельдшером и водителем. Медик зашла в квартиру, начала расспрашивать пациента о самочувствии, он стал размахивать кулаками, пригрозил ей убийством и погнался за ней, когда та убежала в машину», — сообщил URA.RU источник в медицинских кругах Троицка.

По данным источника URA.RU, в квартире в тот момент находилась мать и тетя пациента, которые сообщили, что он дважды отбывал наказание. Сам мужчина сообщил, что убил двух человек и намерен также расправиться с фельдшером. Мать уточнила, что ее сын до этого момента находился в запое и потребовала облегчить его состояние. Они пытались закрыть буйного пациента в комнате, но тот выбил дверь и погнался по лестнице за медиком. Она сумела вызвать полицию, номер которой находился на быстром наборе в ее телефоне.

«Обращение в полицию зафиксировано, на место происшествия выезжал наряд. Информация передана участковым уполномоченным для установления всех обстоятельств произошедшего. Факстически нападения не было, травмы не нанесены», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

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В Троицке, Челябинской области, ночью 30 января пьяный пациент после многодневного запоя напал на 28-летнего фельдшера скорой помощи. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области факт обращения URA.RU подтвердили, однако о полученных травмах информация не подтвердилась. «В 1:22 на вызов „мужчине плохо“ в центр города была отправлена карета скорой помощи с фельдшером и водителем. Медик зашла в квартиру, начала расспрашивать пациента о самочувствии, он стал размахивать кулаками, пригрозил ей убийством и погнался за ней, когда та убежала в машину», — сообщил URA.RU источник в медицинских кругах Троицка. По данным источника URA.RU, в квартире в тот момент находилась мать и тетя пациента, которые сообщили, что он дважды отбывал наказание. Сам мужчина сообщил, что убил двух человек и намерен также расправиться с фельдшером. Мать уточнила, что ее сын до этого момента находился в запое и потребовала облегчить его состояние. Они пытались закрыть буйного пациента в комнате, но тот выбил дверь и погнался по лестнице за медиком. Она сумела вызвать полицию, номер которой находился на быстром наборе в ее телефоне. «Обращение в полицию зафиксировано, на место происшествия выезжал наряд. Информация передана участковым уполномоченным для установления всех обстоятельств произошедшего. Факстически нападения не было, травмы не нанесены», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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