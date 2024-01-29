Общество Курганские власти назвали фейком появление волков в населенных пунктах В Целинном, Куртамышском и Половинском округах не замечены волки 30 января 2024 в 12:58 Размер текста - 17 + В Курганской области не подтвердили сигналы о волках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Волки напали на курганцев Сотрудники правительства Курганской области заявили, что информация о появлении волков в Целинном, Куртамышском и Половинском округах является недостоверной. Об этом чиновники сообщили в официальном telegram-канале правительства. «При проведении профилактических мероприятий и осмотре охотугодий в Целинном, Половинском, Куртамышском муниципальных округах новых случаев захода волков или подхода их к населенным пунктам не зарегистрировано. Новых случаев не зарегистрировано в целом в Курганской области. Ни один сигнал, поступивший от жителей, не подтвержден», — указано в посте канала «Курганская область официально». Сообщается, что профилактические работы проводятся по всему региону. Курганские власти также напомнили жителям о том, что за распространение ложной информации предусмотрена административная ответственность. Как указано в посте, данная информация может пагубно сказаться на впечатлительных людях. Ранее URA.RU писало, что жительница Курганской области погибла после нападения волка. Этот случай стал единичным. Остальные пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь. Сотрудники правительства Курганской области заявили, что информация о появлении волков в Целинном, Куртамышском и Половинском округах является недостоверной. Об этом чиновники сообщили в официальном telegram-канале правительства. «При проведении профилактических мероприятий и осмотре охотугодий в Целинном, Половинском, Куртамышском муниципальных округах новых случаев захода волков или подхода их к населенным пунктам не зарегистрировано. Новых случаев не зарегистрировано в целом в Курганской области. Ни один сигнал, поступивший от жителей, не подтвержден», — указано в посте канала «Курганская область официально». Сообщается, что профилактические работы проводятся по всему региону. Курганские власти также напомнили жителям о том, что за распространение ложной информации предусмотрена административная ответственность. Как указано в посте, данная информация может пагубно сказаться на впечатлительных людях. Ранее URA.RU писало, что жительница Курганской области погибла после нападения волка. Этот случай стал единичным. Остальные пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям