29 января 2024

Курганские власти назвали фейком появление волков в населенных пунктах

В Целинном, Куртамышском и Половинском округах не замечены волки
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский зоопарк открыли для посещения. Челябинск, зоопарк, животные, волк
В Курганской области не подтвердили сигналы о волках Фото:
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Волки напали на курганцев

Сотрудники правительства Курганской области заявили, что информация о появлении волков в Целинном, Куртамышском и Половинском округах является недостоверной. Об этом чиновники сообщили в официальном telegram-канале правительства.

«При проведении профилактических мероприятий и осмотре охотугодий в Целинном, Половинском, Куртамышском муниципальных округах новых случаев захода волков или подхода их к населенным пунктам не зарегистрировано. Новых случаев не зарегистрировано в целом в Курганской области. Ни один сигнал, поступивший от жителей, не подтвержден», — указано в посте канала «Курганская область официально».

Сообщается, что профилактические работы проводятся по всему региону. Курганские власти также напомнили жителям о том, что за распространение ложной информации предусмотрена административная ответственность. Как указано в посте, данная информация может пагубно сказаться на впечатлительных людях.

Ранее URA.RU писало, что жительница Курганской области погибла после нападения волка. Этот случай стал единичным. Остальные пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь.

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Сотрудники правительства Курганской области заявили, что информация о появлении волков в Целинном, Куртамышском и Половинском округах является недостоверной. Об этом чиновники сообщили в официальном telegram-канале правительства. «При проведении профилактических мероприятий и осмотре охотугодий в Целинном, Половинском, Куртамышском муниципальных округах новых случаев захода волков или подхода их к населенным пунктам не зарегистрировано. Новых случаев не зарегистрировано в целом в Курганской области. Ни один сигнал, поступивший от жителей, не подтвержден», — указано в посте канала «Курганская область официально». Сообщается, что профилактические работы проводятся по всему региону. Курганские власти также напомнили жителям о том, что за распространение ложной информации предусмотрена административная ответственность. Как указано в посте, данная информация может пагубно сказаться на впечатлительных людях. Ранее URA.RU писало, что жительница Курганской области погибла после нападения волка. Этот случай стал единичным. Остальные пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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