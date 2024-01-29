Курганские врачи проведут УЗИ москвичам на ВДНХ

Представители медицинских организаций Курганской области в рамках Дня здоровья 2 февраля проведут УЗИ посетителям московской Международной выставки-форума «Россия». Данная информация размещена на сайте областного правительства.
«Одна из задач — продемонстрировать достижения в области здравоохранения региона. Например, специалисты Курганской областной клинической больницы проведут желающим УЗИ щитовидной железы и сонных артерий, врач-эндокринолог даст консультации по профилю. Посредством слайд-шоу посетителям расскажут о достижениях больницы, а также будет продемонстрирована работа высокотехнологичного оборудования», — указано в сообщении.
Также для участников выставки инструктор-методист Центра им. Гавриила Илизарова проведет консультации мастер-классы по профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата. Помимо этого гостям курганского стенда расскажут про санатории региона — «Озеро Медвежье» и «Сосновая роща».
Ранее в рамках выставки-форума проходил форума «Родные-любимые», в котором участвовала семья бывшего начальника управления культуры Курганской области Владимира Бабина. Она заняла третье место в интеллектуальной игре «Знание» среди 72 команд-участниц.
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