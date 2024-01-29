29 января 2024

Бизнесмен из ЯНАО, которого клиенты посчитали сбежавшим с деньгами, вышел на связь. Скрин

Полиция ЯНАО проверяет жалобы ямальцев на предпринимателя из Муравленко
© Служба новостей «URA.RU»
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Бизнесмен из Муравленко обещал объяснится с клиентами, когда вернется из командировки Фото:

Владелец фирмы по изготовлению мебели «Exclusive mebel», которого жители Муравленко (ЯНАО) подозревают в присвоении их денег, вышел на связь. Он обещал объясниться с ямальцами по возвращении из командировки, о чем опубликована запись от лица фирмы в социальной сети.

«Уважаемые клиенты, я сейчас в рабочей командировке, поэтому не на связи. Завтра-послезавтра дам обратную связь и всем все объясню», — написал предприниматель в сообщении, опубликованном на странице «Exclusive_Мебель_Двери__Муравленко» в социальной сети «ВКонтакте».

В УМВД по ЯНАО заинтересовались сообщениями жителей об исчезновении предпринимателя, взявшего предоплату по заказам и переставшего отвечать на звонки клиентов. «Факт зарегистрирован, по сообщениям жителей проводится проверка», — сообщили корреспонденту в пресс-службе полиции.

Жители Муравленко и Губкинского разместили в социальных сетях информацию об отъезде бизнесмена из города. Особенно их беспокоило, что многие внесли крупную предоплату за свои заказы, а выполнение их откладывалось.

Бизнесмен из Муравленко обратился к своим клиентам и сообщил, что уехал в командировку
Бизнесмен из Муравленко обратился к своим клиентам и сообщил, что уехал в командировку
Фото:

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Владелец фирмы по изготовлению мебели «Exclusive mebel», которого жители Муравленко (ЯНАО) подозревают в присвоении их денег, вышел на связь. Он обещал объясниться с ямальцами по возвращении из командировки, о чем опубликована запись от лица фирмы в социальной сети. «Уважаемые клиенты, я сейчас в рабочей командировке, поэтому не на связи. Завтра-послезавтра дам обратную связь и всем все объясню», — написал предприниматель в сообщении, опубликованном на странице «Exclusive_Мебель_Двери__Муравленко» в социальной сети «ВКонтакте». В УМВД по ЯНАО заинтересовались сообщениями жителей об исчезновении предпринимателя, взявшего предоплату по заказам и переставшего отвечать на звонки клиентов. «Факт зарегистрирован, по сообщениям жителей проводится проверка», — сообщили корреспонденту в пресс-службе полиции. Жители Муравленко и Губкинского разместили в социальных сетях информацию об отъезде бизнесмена из города. Особенно их беспокоило, что многие внесли крупную предоплату за свои заказы, а выполнение их откладывалось.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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