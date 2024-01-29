Бизнесмен из ЯНАО, которого клиенты посчитали сбежавшим с деньгами, вышел на связь. Скрин

Полиция ЯНАО проверяет жалобы ямальцев на предпринимателя из Муравленко

30 января 2024 в 13:29 Размер текста - 17 +

Бизнесмен из Муравленко обещал объяснится с клиентами, когда вернется из командировки Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Владелец фирмы по изготовлению мебели «Exclusive mebel», которого жители Муравленко (ЯНАО) подозревают в присвоении их денег, вышел на связь. Он обещал объясниться с ямальцами по возвращении из командировки, о чем опубликована запись от лица фирмы в социальной сети. «Уважаемые клиенты, я сейчас в рабочей командировке, поэтому не на связи. Завтра-послезавтра дам обратную связь и всем все объясню», — написал предприниматель в сообщении, опубликованном на странице «Exclusive_Мебель_Двери__Муравленко» в социальной сети «ВКонтакте». В УМВД по ЯНАО заинтересовались сообщениями жителей об исчезновении предпринимателя, взявшего предоплату по заказам и переставшего отвечать на звонки клиентов. «Факт зарегистрирован, по сообщениям жителей проводится проверка», — сообщили корреспонденту в пресс-службе полиции. Жители Муравленко и Губкинского разместили в социальных сетях информацию об отъезде бизнесмена из города. Особенно их беспокоило, что многие внесли крупную предоплату за свои заказы, а выполнение их откладывалось. Бизнесмен из Муравленко обратился к своим клиентам и сообщил, что уехал в командировку Фото: скрин « Exclusive_Мебель_Двери__Муравленко», Вк — https://vk.com/exclusivemyravlenko?w=wall-95867086_1763

Владелец фирмы по изготовлению мебели «Exclusive mebel», которого жители Муравленко (ЯНАО) подозревают в присвоении их денег, вышел на связь. Он обещал объясниться с ямальцами по возвращении из командировки, о чем опубликована запись от лица фирмы в социальной сети. «Уважаемые клиенты, я сейчас в рабочей командировке, поэтому не на связи. Завтра-послезавтра дам обратную связь и всем все объясню», — написал предприниматель в сообщении, опубликованном на странице «Exclusive_Мебель_Двери__Муравленко» в социальной сети «ВКонтакте». В УМВД по ЯНАО заинтересовались сообщениями жителей об исчезновении предпринимателя, взявшего предоплату по заказам и переставшего отвечать на звонки клиентов. «Факт зарегистрирован, по сообщениям жителей проводится проверка», — сообщили корреспонденту в пресс-службе полиции. Жители Муравленко и Губкинского разместили в социальных сетях информацию об отъезде бизнесмена из города. Особенно их беспокоило, что многие внесли крупную предоплату за свои заказы, а выполнение их откладывалось.