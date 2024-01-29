В Сургуте завершились первые домашние матчи ХК «Югра». Видео

30 января 2024 в 13:25 Размер текста - 17 +

ХК «Югра» победил «Сокол» со счетом 7:3 Фото: Александр Елизаров © URA.RU (фото из архива) В Сургуте впервые прошли домашние матчи хоккейного клуба «Югра» в рамках всероссийского Чемпионата ВХЛ. ХК «Югра» сразился с командами «Норильск» и «Сокол» на арене Ледового дворца спорта. После проигрыша «Норильску» хоккеистам «Югры» удалось победить «Сокол» со счетом 7:3, передает корреспондент URA.RU с места событий. «ХК „Югра“ доминировал на льду и победил „Сокол“ со счетом 7:3. Благодаря победе югорчане смогли выйти в плей-офф», — сообщил корреспондент URA.RU. Перед игрой с «Соколом» из Красноярска хоккеисты «Югры» проиграли «Норильску» со счетом 4:5. «Считаю, хорошая игра в нашем исполнении. В первом периоде эмоции переполняли, трибуны гнали нас вперед. Прошлая игра (с командой „Норильск“ — прим. URA.RU) получилась смазанной, мы хотели реабилитироваться», — прокомментировал защитник «Югры» Федор Беляков. Ранее URA.RU сообщало, что для проведения матчей ВХЛ в сургутском Ледовом дворце спорта пришлось переоборудовать ледовую площадку. Для встречи хоккейных команд полностью заменили ледовое покрытие, усилили борта и поменяли стекла.

В Сургуте впервые прошли домашние матчи хоккейного клуба «Югра» в рамках всероссийского Чемпионата ВХЛ. ХК «Югра» сразился с командами «Норильск» и «Сокол» на арене Ледового дворца спорта. После проигрыша «Норильску» хоккеистам «Югры» удалось победить «Сокол» со счетом 7:3, передает корреспондент URA.RU с места событий. «ХК „Югра“ доминировал на льду и победил „Сокол“ со счетом 7:3. Благодаря победе югорчане смогли выйти в плей-офф», — сообщил корреспондент URA.RU. Перед игрой с «Соколом» из Красноярска хоккеисты «Югры» проиграли «Норильску» со счетом 4:5. «Считаю, хорошая игра в нашем исполнении. В первом периоде эмоции переполняли, трибуны гнали нас вперед. Прошлая игра (с командой „Норильск“ — прим. URA.RU) получилась смазанной, мы хотели реабилитироваться», — прокомментировал защитник «Югры» Федор Беляков. Ранее URA.RU сообщало, что для проведения матчей ВХЛ в сургутском Ледовом дворце спорта пришлось переоборудовать ледовую площадку. Для встречи хоккейных команд полностью заменили ледовое покрытие, усилили борта и поменяли стекла.