Екатеринбургский суд закрыл в СИЗО аспиранта, о котором пел Oxxxymiron*

30 января 2024 в 14:20 Размер текста - 17 +

Мифтахов участвовал в процессе по видеоконференцсвязи Фото: Илья Московец © URA.RU Центральный окружной военный суд Екатеринбурга продлил арест аспиранту МГУ Азату Мифтахову (внесен в список экстремистов и террористов), осужденного за поджог офиса «Единой России». Сейчас его обвиняют в оправдании терроризма, передает корреспондент URA.RU из зала суда. Репер Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан в РФ иноагентом) в 2021 году выпустил альбом «Красота и уродство». Мифтахов был упомянут в песне «Хоп-механика». Дело Мифтахова поступило в Центральный окружной военный суд в середине января. «Дела всех, кого обвиняют в оправдании терроризма, всегда отправляют либо в Екатеринбург, либо в Самару. Подсудность этого дела относится к этому суду», — пояснила URA.RU адвокат подсудимого Светлана Сидоркина. По версии обвинения, Мифтахов совершил преступление, находясь в колонии. Гособвинитель попросил отправить подсудимого под стражу на полгода, потому что тот может сбежать из России. Военный суд отправил аспиранта под стражу по 16 апреля. Свою вину он не признает. Адвокат будет обжаловать это решение. Мифтахов участвовал в процессе по видеоконференцсвязи. Он находится в СИЗО-1 Кировской области. Когда в зал зашли слушатели, аспирант поприветствовал их рукой и улыбался. «Как у вас там дела?» — обратился он к пришедшим. Общаться с ним, даже с помощью жестов, было запрещено. В феврале 2019 аспиранта механико-математического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова Мифтахова задержали за изготовление взрывчатки, когда он пытался унести реактивы для ее изготовления друзьям. После решения суда о невиновности Мифтахова, его задержали повторно — уже по делу о разбитом окне в офисе партии «Единая Россия», куда он с товарищами забросили дымовую шашку в 2018 году. Вскоре дело со статьи «Вандализм» переквалифицировали в «Хулиганство по мотивам политической ненависти, совершенное группой лиц». Мифтахов получил шесть лет колонии. В 2023-м он досрочно освободился. Но на выходе из колонии его встретили силовики и предъявили обвинение по делу об оправдании терроризма. *Oxxxymiron включен в список физлиц-иноагентов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга продлил арест аспиранту МГУ Азату Мифтахову (внесен в список экстремистов и террористов), осужденного за поджог офиса «Единой России». Сейчас его обвиняют в оправдании терроризма, передает корреспондент URA.RU из зала суда. Репер Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан в РФ иноагентом) в 2021 году выпустил альбом «Красота и уродство». Мифтахов был упомянут в песне «Хоп-механика». Дело Мифтахова поступило в Центральный окружной военный суд в середине января. «Дела всех, кого обвиняют в оправдании терроризма, всегда отправляют либо в Екатеринбург, либо в Самару. Подсудность этого дела относится к этому суду», — пояснила URA.RU адвокат подсудимого Светлана Сидоркина. По версии обвинения, Мифтахов совершил преступление, находясь в колонии. Гособвинитель попросил отправить подсудимого под стражу на полгода, потому что тот может сбежать из России. Военный суд отправил аспиранта под стражу по 16 апреля. Свою вину он не признает. Адвокат будет обжаловать это решение. Мифтахов участвовал в процессе по видеоконференцсвязи. Он находится в СИЗО-1 Кировской области. Когда в зал зашли слушатели, аспирант поприветствовал их рукой и улыбался. «Как у вас там дела?» — обратился он к пришедшим. Общаться с ним, даже с помощью жестов, было запрещено. В феврале 2019 аспиранта механико-математического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова Мифтахова задержали за изготовление взрывчатки, когда он пытался унести реактивы для ее изготовления друзьям. После решения суда о невиновности Мифтахова, его задержали повторно — уже по делу о разбитом окне в офисе партии «Единая Россия», куда он с товарищами забросили дымовую шашку в 2018 году. Вскоре дело со статьи «Вандализм» переквалифицировали в «Хулиганство по мотивам политической ненависти, совершенное группой лиц». Мифтахов получил шесть лет колонии. В 2023-м он досрочно освободился. Но на выходе из колонии его встретили силовики и предъявили обвинение по делу об оправдании терроризма. *Oxxxymiron включен в список физлиц-иноагентов.