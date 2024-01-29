В ЯНАО провели рейд по отлову собак

В селе Мужи провели рейд по отлову бездомных животных

30 января 2024 в 14:41 Размер текста - 17 +

Рейды по отлову бездомных собак будут проходить в районе регулярно Фото: Илья Московец © URA.RU В селе Мужи Шурышкарского района ЯНАО служба отлова животных и полицейские провели рейд в поисках бездомных собак. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации. «Рейды проводят специалисты администрации района, сотрудники полиции и службы по отлову безнадзорных животных. Хозяевам, чьи питомцы гуляли „сами по себе“, внесены предупреждения. Собак, у которых нет владельцев, забрала служба отлова», — рассказали на официальной странице администрации Шурышкарского района «ВКонтакте». По данным инспекторов, подобные рейды будут проводится в районе на регулярной основе. «В основном на улицах мы видим собак с ошейниками. Это значит, что большинство заводчиков безответственно относятся к содержанию своих животных», — отметили в службе по отлову бездомных животных. Ранее в ЯНАО были ужесточены требования к содержанию домашних животных. С 1 января 2024 года можно получить штраф до 2500 тысяч рублей за выгул собак без намордника и поводка.

В селе Мужи Шурышкарского района ЯНАО служба отлова животных и полицейские провели рейд в поисках бездомных собак. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации. «Рейды проводят специалисты администрации района, сотрудники полиции и службы по отлову безнадзорных животных. Хозяевам, чьи питомцы гуляли „сами по себе“, внесены предупреждения. Собак, у которых нет владельцев, забрала служба отлова», — рассказали на официальной странице администрации Шурышкарского района «ВКонтакте». По данным инспекторов, подобные рейды будут проводится в районе на регулярной основе. «В основном на улицах мы видим собак с ошейниками. Это значит, что большинство заводчиков безответственно относятся к содержанию своих животных», — отметили в службе по отлову бездомных животных. Ранее в ЯНАО были ужесточены требования к содержанию домашних животных. С 1 января 2024 года можно получить штраф до 2500 тысяч рублей за выгул собак без намордника и поводка.