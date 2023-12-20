20 декабря 2023

Власти ЯНАО ужесточили требования к содержанию домашних животных

© Служба новостей «URA.RU»
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Собаки. Тюмень, собака, бродячая собака, бездомная собака
Собаки, чья холка более 40-ка см, обязаны быть на поводке и в наморднике Фото:

Депутаты законодательного собрания ЯНАО внесли изменения в закон «Об административных правонарушениях», касающиеся содержания и выгула собак. Документ опубликован на портале законодательного органа.

«Дополнить [закон] статьей 7.9 следующего содержания: «Статья 7.9. Невыполнение дополнительных требований к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу, на территории автономного округа», — говорится в документе. С 1 января 2024 года за выгул без намордника и поводка собаки, холка которой более 40 сантиметров в высоту, можно получить штраф до 2500 рублей. Предупреждение или штраф грозят владельцам собак, содержащих животных в помещениях общежитий, не являющихся частью квартиры или комнаты, в нежилых помещениях, а также на придомовых территориях многоквартирных домов.

Ранее URA.RU сообщало о девочке, на которую напали собаки на улице. Происшествие, произошедшее в Новом Уренгое (ЯНАО), привлекло внимание Следственного комитета, было возбуждено уголовное дело.

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Депутаты законодательного собрания ЯНАО внесли изменения в закон «Об административных правонарушениях», касающиеся содержания и выгула собак. Документ опубликован на портале законодательного органа. «Дополнить [закон] статьей 7.9 следующего содержания: «Статья 7.9. Невыполнение дополнительных требований к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу, на территории автономного округа», — говорится в документе. С 1 января 2024 года за выгул без намордника и поводка собаки, холка которой более 40 сантиметров в высоту, можно получить штраф до 2500 рублей. Предупреждение или штраф грозят владельцам собак, содержащих животных в помещениях общежитий, не являющихся частью квартиры или комнаты, в нежилых помещениях, а также на придомовых территориях многоквартирных домов. Ранее URA.RU сообщало о девочке, на которую напали собаки на улице. Происшествие, произошедшее в Новом Уренгое (ЯНАО), привлекло внимание Следственного комитета, было возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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