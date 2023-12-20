Власти ЯНАО ужесточили требования к содержанию домашних животных

21 декабря 2023 в 13:54 Размер текста - 17 +

Собаки, чья холка более 40-ка см, обязаны быть на поводке и в наморднике Фото: Денис Моргунов © URA.RU Депутаты законодательного собрания ЯНАО внесли изменения в закон «Об административных правонарушениях», касающиеся содержания и выгула собак. Документ опубликован на портале законодательного органа. «Дополнить [закон] статьей 7.9 следующего содержания: «Статья 7.9. Невыполнение дополнительных требований к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу, на территории автономного округа», — говорится в документе. С 1 января 2024 года за выгул без намордника и поводка собаки, холка которой более 40 сантиметров в высоту, можно получить штраф до 2500 рублей. Предупреждение или штраф грозят владельцам собак, содержащих животных в помещениях общежитий, не являющихся частью квартиры или комнаты, в нежилых помещениях, а также на придомовых территориях многоквартирных домов. Ранее URA.RU сообщало о девочке, на которую напали собаки на улице. Происшествие, произошедшее в Новом Уренгое (ЯНАО), привлекло внимание Следственного комитета, было возбуждено уголовное дело.

Депутаты законодательного собрания ЯНАО внесли изменения в закон «Об административных правонарушениях», касающиеся содержания и выгула собак. Документ опубликован на портале законодательного органа. «Дополнить [закон] статьей 7.9 следующего содержания: «Статья 7.9. Невыполнение дополнительных требований к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу, на территории автономного округа», — говорится в документе. С 1 января 2024 года за выгул без намордника и поводка собаки, холка которой более 40 сантиметров в высоту, можно получить штраф до 2500 рублей. Предупреждение или штраф грозят владельцам собак, содержащих животных в помещениях общежитий, не являющихся частью квартиры или комнаты, в нежилых помещениях, а также на придомовых территориях многоквартирных домов. Ранее URA.RU сообщало о девочке, на которую напали собаки на улице. Происшествие, произошедшее в Новом Уренгое (ЯНАО), привлекло внимание Следственного комитета, было возбуждено уголовное дело.