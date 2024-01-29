В Екатеринбург прилетел министр обороны РФ Шойгу

30 января 2024 в 14:58 Размер текста - 17 +

Официально приезд министра в Екатеринбурга пока не подтверждают Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Екатеринбург прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу. Информацию об этом URA.RU сообщил источник в военно-политических кругах региона. «Шойгу прилетел накануне вечером, в 21.00», — кратко сообщил собеседник агентства. Еще два источника в структурах местной власти подтвердили, что, по их данным, визит Шойгу действительно ожидался 30 января. При этом они не знают, точно ли в Екатеринбурге сейчас находится министр. По сообщениям Е1.ru, в городе был замечен кортеж, а к главному оборонному заводу Екатеринбурга — ЗИКу — съехались в большом количестве машины ДПС. Официального комментария в пресс-службе ЦВО получить на момент публикации не удалось. Сергея Шойгу ждали в Екатеринбурге еще 19 января, однако в последний момент визит отменился. Тогда планировалось, что глава Минобороны посетит Машиностроительный завод имени М. И. Калинина» (МЗиК), расположенный на его территории ОКБ «Новатор» и «Уралтрансмаш».

В Екатеринбург прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу. Информацию об этом URA.RU сообщил источник в военно-политических кругах региона. «Шойгу прилетел накануне вечером, в 21.00», — кратко сообщил собеседник агентства. Еще два источника в структурах местной власти подтвердили, что, по их данным, визит Шойгу действительно ожидался 30 января. При этом они не знают, точно ли в Екатеринбурге сейчас находится министр. По сообщениям Е1.ru, в городе был замечен кортеж, а к главному оборонному заводу Екатеринбурга — ЗИКу — съехались в большом количестве машины ДПС. Официального комментария в пресс-службе ЦВО получить на момент публикации не удалось. Сергея Шойгу ждали в Екатеринбурге еще 19 января, однако в последний момент визит отменился. Тогда планировалось, что глава Минобороны посетит Машиностроительный завод имени М. И. Калинина» (МЗиК), расположенный на его территории ОКБ «Новатор» и «Уралтрансмаш».