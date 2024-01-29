В Екатеринбург прилетел министр обороны РФ Шойгу

В Екатеринбург прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу. Информацию об этом URA.RU сообщил источник в военно-политических кругах региона.
«Шойгу прилетел накануне вечером, в 21.00», — кратко сообщил собеседник агентства. Еще два источника в структурах местной власти подтвердили, что, по их данным, визит Шойгу действительно ожидался 30 января. При этом они не знают, точно ли в Екатеринбурге сейчас находится министр.
По сообщениям Е1.ru, в городе был замечен кортеж, а к главному оборонному заводу Екатеринбурга — ЗИКу — съехались в большом количестве машины ДПС. Официального комментария в пресс-службе ЦВО получить на момент публикации не удалось.
Сергея Шойгу ждали в Екатеринбурге еще 19 января, однако в последний момент визит отменился. Тогда планировалось, что глава Минобороны посетит Машиностроительный завод имени М. И. Калинина» (МЗиК), расположенный на его территории ОКБ «Новатор» и «Уралтрансмаш».
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