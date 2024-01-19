Шойгу отменил визит в Екатеринбург

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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, шойгу сергей
Сергея Шойгу ждали в регионе днем 19 января Фото:

Визит министра обороны России Сергея Шойгу в Екатеринбург отменился в последний момент — вечером 18 января. Об этом URA.RU рассказал источник в военно-политических кругах.

По его словам, ожидалось, что Шойгу 19 января может посетить как минимум «Машиностроительный завод имени М. И. Калинина» (МЗиК), расположенное на его территории ОКБ «Новатор» и «Уралтрансмаш». По сведениям разных источников агентства, в регионе также ждали главкома Сухопутными войсками Олега Салюкова и главкома Военном-морским флотом Николая Евменова. Последний, как писало URA.RU, накануне якобы развернул самолет уже по пути в Екатеринбург.

«Тогда же, то есть поздно вечером накануне, было объявлено, что отменена поездка и Шойгу», — поделился источник. В пресс-службе Минобороны РФ на запрос агентства, отправленный днем 18-го, пока не ответили.

В последний раз Шойгу прилетал в Свердловскую область в августе 2022-го. Тогда его пиарщики рассказали о поездке на нижнетагильский «Уралвагонзавод» — главный танковый завод РФ. Но позднее стало известно, что Шойгу заезжал как минимум и в конструкторское бюро «Новатор», расположенное на площадке «Машиностроительного завода имени М. И. Калинина» (МЗиК) в Екатеринбурге.

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Визит министра обороны России Сергея Шойгу в Екатеринбург отменился в последний момент — вечером 18 января. Об этом URA.RU рассказал источник в военно-политических кругах. По его словам, ожидалось, что Шойгу 19 января может посетить как минимум «Машиностроительный завод имени М. И. Калинина» (МЗиК), расположенное на его территории ОКБ «Новатор» и «Уралтрансмаш». По сведениям разных источников агентства, в регионе также ждали главкома Сухопутными войсками Олега Салюкова и главкома Военном-морским флотом Николая Евменова. Последний, как писало URA.RU, накануне якобы развернул самолет уже по пути в Екатеринбург. «Тогда же, то есть поздно вечером накануне, было объявлено, что отменена поездка и Шойгу», — поделился источник. В пресс-службе Минобороны РФ на запрос агентства, отправленный днем 18-го, пока не ответили. В последний раз Шойгу прилетал в Свердловскую область в августе 2022-го. Тогда его пиарщики рассказали о поездке на нижнетагильский «Уралвагонзавод» — главный танковый завод РФ. Но позднее стало известно, что Шойгу заезжал как минимум и в конструкторское бюро «Новатор», расположенное на площадке «Машиностроительного завода имени М. И. Калинина» (МЗиК) в Екатеринбурге.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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