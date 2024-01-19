В ЯНАО врачи спасли ногу участнику СВО

В Новом Уренгое (ЯНАО) нейрохирурги смогли восстановить после серьезного ранения подвижность ступни бойцу СВО, удалив из нее осколок и освободив нерв от спаек. Об этом сообщили в окружном департаменте здравоохранения.
«Ранение было серьезным и за полгода подвижность стопы не восстановилась. В Новый Уренгой пациента направила окружная военно-врачебная комиссия. Нейрохирурги … провели ревизию нерва — убедились, что он структурно не поврежден, а затем освободили от спаек и удалили осколок», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Осколок боец забрал себе в качестве талисмана. В настоящее время военнослужащий восстановился и вернулся в зону СВО.
Летом 2023 года дважды раненому в зоне спецоперации военнослужащему из ЯНАО необходимо было удалить осколок из головы. Боец оперативно получил направление на операцию из городской поликлинике благодаря помощи координаторов Фонда «Защитники Отечества».
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