В ЯНАО врачи спасли ногу участнику СВО

Ямальские нейрохирурги освободили от спаек нерв ступни и удалили осколок Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Новом Уренгое (ЯНАО) нейрохирурги смогли восстановить после серьезного ранения подвижность ступни бойцу СВО, удалив из нее осколок и освободив нерв от спаек. Об этом сообщили в окружном департаменте здравоохранения.

«Ранение было серьезным и за полгода подвижность стопы не восстановилась. В Новый Уренгой пациента направила окружная военно-врачебная комиссия. Нейрохирурги … провели ревизию нерва — убедились, что он структурно не поврежден, а затем освободили от спаек и удалили осколок», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Осколок боец забрал себе в качестве талисмана. В настоящее время военнослужащий восстановился и вернулся в зону СВО.

Летом 2023 года дважды раненому в зоне спецоперации военнослужащему из ЯНАО необходимо было удалить осколок из головы. Боец оперативно получил направление на операцию из городской поликлинике благодаря помощи координаторов Фонда «Защитники Отечества».