29 января 2024

Тюменские торговые центры распродают товары со скидками до 80%

© Служба новостей «URA.RU»
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ТЦ Галерея Вояж. Тюмень, витрина магазина, витрина, обувной магазин, женская обувь, обувь
В некоторых магазинах скидки продлятся до середины февраля Фото:

В тюменских торговых центрах началась последняя волна распродаж. Скидки в магазинах доходят до 80%. Информация об акциях опубликована на сайтах ТРЦ.

«Финальная распродажа года. Скидки до 80%. Подробности у продавцов отделов», — указано на сайте ТЦ «Галерея Вояж».

В ТРЦ «Тюмень Сити Молл» скидки в некоторых магазинах продлятся до середины февраля. Максимальная выгода, с которой можно закупиться — 70%. Акции действуют в мужских и женских магазинах, в том числе и на верхнюю одежду. Отделы косметики распродают свои товары по скидке в 50%.

Скидки в сезон зимних распродаж в ТРЦ «Гудвин» доходят до 70%. Максимальные предлагают в салонах мужской и женской обуви. До 60% цены будут ниже на ювелирные изделия. Сроки окончания акций не уточняются.

Основные распродажи в ТРЦ «Кристалл» закончатся 31 января. Но некоторые магазины продлили акции до 15 февраля. Скидки варьируются от 15 до 80%. Акции действуют в мужских, женских и детских магазинах одежды, а также в точках продаж игрушек и ювелирных украшений.

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В тюменских торговых центрах началась последняя волна распродаж. Скидки в магазинах доходят до 80%. Информация об акциях опубликована на сайтах ТРЦ. «Финальная распродажа года. Скидки до 80%. Подробности у продавцов отделов», — указано на сайте ТЦ «Галерея Вояж». В ТРЦ «Тюмень Сити Молл» скидки в некоторых магазинах продлятся до середины февраля. Максимальная выгода, с которой можно закупиться — 70%. Акции действуют в мужских и женских магазинах, в том числе и на верхнюю одежду. Отделы косметики распродают свои товары по скидке в 50%. Скидки в сезон зимних распродаж в ТРЦ «Гудвин» доходят до 70%. Максимальные предлагают в салонах мужской и женской обуви. До 60% цены будут ниже на ювелирные изделия. Сроки окончания акций не уточняются. Основные распродажи в ТРЦ «Кристалл» закончатся 31 января. Но некоторые магазины продлили акции до 15 февраля. Скидки варьируются от 15 до 80%. Акции действуют в мужских, женских и детских магазинах одежды, а также в точках продаж игрушек и ювелирных украшений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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