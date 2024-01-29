Тюменские торговые центры распродают товары со скидками до 80%

В тюменских торговых центрах началась последняя волна распродаж. Скидки в магазинах доходят до 80%. Информация об акциях опубликована на сайтах ТРЦ.
«Финальная распродажа года. Скидки до 80%. Подробности у продавцов отделов», — указано на сайте ТЦ «Галерея Вояж».
В ТРЦ «Тюмень Сити Молл» скидки в некоторых магазинах продлятся до середины февраля. Максимальная выгода, с которой можно закупиться — 70%. Акции действуют в мужских и женских магазинах, в том числе и на верхнюю одежду. Отделы косметики распродают свои товары по скидке в 50%.
Скидки в сезон зимних распродаж в ТРЦ «Гудвин» доходят до 70%. Максимальные предлагают в салонах мужской и женской обуви. До 60% цены будут ниже на ювелирные изделия. Сроки окончания акций не уточняются.
Основные распродажи в ТРЦ «Кристалл» закончатся 31 января. Но некоторые магазины продлили акции до 15 февраля. Скидки варьируются от 15 до 80%. Акции действуют в мужских, женских и детских магазинах одежды, а также в точках продаж игрушек и ювелирных украшений.
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