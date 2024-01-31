Власти снизили стоимость земли для строительства новой «курганской Рублевки»

01 февраля 2024 в 07:45 Размер текста - 17 +

В Варгашах снизили цену земли под строительство нового жилого комплекса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В рабочем поселке Варгаши Курганской области почти на один миллион рублей снизили стоимость земли под строительство жилого комплекса. Информация об этом размещена на сайте торгов. Ранее сообщалось, что в этом поселке может появиться конкурент кетовской «Рублевки». «Описание закупки: право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории в районе ул. Есенина рабочем поселке Варгаши. Площадь земельного участка: 177 753 квадратных метров. Начальная цена: 2 100 000 рублей», — говорится в аукционной документации. Изначально территорию оценивали на три миллиона рублей, но предыдущие торги не состоялись из-за отсутствия заявок. Ранее инсайдер агентства сообщал, что в Варгашах планируют строить новые микрорайоны. Источник предполагал, что если на территорию зайдут инвесторы, то поселок может стать конкурентом так называемой «курганской Рублевки» в селе Кетово.

В рабочем поселке Варгаши Курганской области почти на один миллион рублей снизили стоимость земли под строительство жилого комплекса. Информация об этом размещена на сайте торгов. Ранее сообщалось, что в этом поселке может появиться конкурент кетовской «Рублевки». «Описание закупки: право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории в районе ул. Есенина рабочем поселке Варгаши. Площадь земельного участка: 177 753 квадратных метров. Начальная цена: 2 100 000 рублей», — говорится в аукционной документации. Изначально территорию оценивали на три миллиона рублей, но предыдущие торги не состоялись из-за отсутствия заявок. Ранее инсайдер агентства сообщал, что в Варгашах планируют строить новые микрорайоны. Источник предполагал, что если на территорию зайдут инвесторы, то поселок может стать конкурентом так называемой «курганской Рублевки» в селе Кетово.