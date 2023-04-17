Курганские власти не смогли найти инвесторов для строительства новой «Рублевки»

18 апреля 2023 в 08:50 Размер текста - 17 +

Инвесторы не подали ни одной заявки на аукционе Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU В рабочем поселке Варгаши Курганской области не смогли продать земельный участок под строительство жилого микрорайона. Информация об этом размещена на сайте «ГИС Торги». Ранее сообщалось, что в этом населенном пункте может появиться конкурент кетовской «Рублевки». «Право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки в рабочем поселке Варгаши. Торги признаны несостоявшимися. Причина: не поступила ни одна заявка на участие в аукционе», — говорится на сайте. Согласно аукционной документации, земельный участок площадью около 178 тысяч квадратных метров расположен в районе улицы Есенина в рабочем поселке Варгаши. Его стоимость составляет три миллиона рублей. Заказчиком выступает администрация Варгашинского поссовета. Ранее URA.RU писало, что на «курганской Рублевке» снизили цену на землю под жилую застройку, чтобы привлечь инвесторов. Стоимость двух участков в селе Кетово подешевела более чем на полтора млн рублей. Также сообщалось, что в Курганской области стоимость трех земельных участков снизили на 2,5 млн рублей. Территории продаются в деревне Логоушка и селах Садовое и Сычево.

В рабочем поселке Варгаши Курганской области не смогли продать земельный участок под строительство жилого микрорайона. Информация об этом размещена на сайте «ГИС Торги». Ранее сообщалось, что в этом населенном пункте может появиться конкурент кетовской «Рублевки». «Право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки в рабочем поселке Варгаши. Торги признаны несостоявшимися. Причина: не поступила ни одна заявка на участие в аукционе», — говорится на сайте. Согласно аукционной документации, земельный участок площадью около 178 тысяч квадратных метров расположен в районе улицы Есенина в рабочем поселке Варгаши. Его стоимость составляет три миллиона рублей. Заказчиком выступает администрация Варгашинского поссовета. Ранее URA.RU писало, что на «курганской Рублевке» снизили цену на землю под жилую застройку, чтобы привлечь инвесторов. Стоимость двух участков в селе Кетово подешевела более чем на полтора млн рублей. Также сообщалось, что в Курганской области стоимость трех земельных участков снизили на 2,5 млн рублей. Территории продаются в деревне Логоушка и селах Садовое и Сычево.