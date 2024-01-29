Агрохолдинг пермского миллиардера судится с предпринимателем из-за травы

В Перми агрохолдинг «Русь» судится с бизнесменом из-за скошенной травы

30 января 2024 в 16:13 Размер текста - 17 +

Истец утверждает, что ему нанесли убытки, уничтожив многолетние растения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Арбитражный суд Пермского края поступило исковое заявление от принадлежащего миллиардеру Александру Репину агрохолдинга «Русь». Сельхозпредприятие пытается взыскать более 293 тысяч рублей с ООО «Ар Плюс», владельцем и директором которого является бизнесмен из Перми Арам Аветисян. Истец утверждает, что фирма Аветисяна причинила ему материальный ущерб, скосив на земельном участке ООО «Русь» многолетнюю траву. «ООО „Русь“ обратилось в арбитражный суд с иском к ООО „АР Плюс“ о взыскании 293 884 рублей 58 копеек убытков, причиненных сносом многолетней травы. Ответчик указывал, что сумма определена истцом произвольно и требуется назначение экспертизы для установления объективного размера таких убытков. ООО „АР Плюс“ просило суд перейти к рассмотрению дела по общим правилам искового производства», — указано в судебном определении. В документе уточняется, что к делу в качестве третьего лица привлечено ГКУ Пермского края «Центр развития агробизнеса». От него в суд поступил отзыв на иск, в котором указано, что требования истца подлежат удовлетворению. «Факт скоса травы был зафиксирован в мае 2023 года. По этому факту также была проведена проверка правоохранительными органами, но ущерб не был компенсирован. Поэтому ООО „Русь“ обратилось с иском в суд. Следующее заседание назначено на 25 марта», — пояснили URA.RU в пресс-службе Арбитражного суда Пермского края. Агрохолдинг «Русь» находится в пермском селе Култаево и занимается мясным и молочным животноводством. Совладельцем предприятия является пермский бизнесмен Александр Репин. В 2022 году чистая прибыль ООО «Русь» составила 161,6 млн рублей. Принадлежащее предпринимателю из Перми Араму Аветисяну ООО «АР Плюс» занимается торговлей и строительством. В 2022 году эта фирма зафиксировала прибыль в 17 млн рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Арбитражный суд Пермского края поступило исковое заявление от принадлежащего миллиардеру Александру Репину агрохолдинга «Русь». Сельхозпредприятие пытается взыскать более 293 тысяч рублей с ООО «Ар Плюс», владельцем и директором которого является бизнесмен из Перми Арам Аветисян. Истец утверждает, что фирма Аветисяна причинила ему материальный ущерб, скосив на земельном участке ООО «Русь» многолетнюю траву. «ООО „Русь“ обратилось в арбитражный суд с иском к ООО „АР Плюс“ о взыскании 293 884 рублей 58 копеек убытков, причиненных сносом многолетней травы. Ответчик указывал, что сумма определена истцом произвольно и требуется назначение экспертизы для установления объективного размера таких убытков. ООО „АР Плюс“ просило суд перейти к рассмотрению дела по общим правилам искового производства», — указано в судебном определении. В документе уточняется, что к делу в качестве третьего лица привлечено ГКУ Пермского края «Центр развития агробизнеса». От него в суд поступил отзыв на иск, в котором указано, что требования истца подлежат удовлетворению. «Факт скоса травы был зафиксирован в мае 2023 года. По этому факту также была проведена проверка правоохранительными органами, но ущерб не был компенсирован. Поэтому ООО „Русь“ обратилось с иском в суд. Следующее заседание назначено на 25 марта», — пояснили URA.RU в пресс-службе Арбитражного суда Пермского края. Агрохолдинг «Русь» находится в пермском селе Култаево и занимается мясным и молочным животноводством. Совладельцем предприятия является пермский бизнесмен Александр Репин. В 2022 году чистая прибыль ООО «Русь» составила 161,6 млн рублей. Принадлежащее предпринимателю из Перми Араму Аветисяну ООО «АР Плюс» занимается торговлей и строительством. В 2022 году эта фирма зафиксировала прибыль в 17 млн рублей.