Один из кандидатов в президенты РФ отказался участвовать в выборах

Бабурин отказался участвовать в выборах президента РФ и поддержал Путина
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XVII съезд КПРФ. Москва, бабурин сергей, коммунисты, делегаты съезда
Сергей Бабурин призвал поддержать Путина на выборах в 2024 году Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин отказался от дальнейшего участия в предвыборной гонке после того, как передал в ЦИК подписи в поддержку своей кандидатуры на выборах президента России в 2024 году. Он призвал поддержать кандидата Владимира Путина.

«Я снимаю свою кандидатуру с выборов на должность президента РФ», — заявил Бабурин. По его словам, всем в России необходимо «объединиться вокруг Путина».

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Лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин отказался от дальнейшего участия в предвыборной гонке после того, как передал в ЦИК подписи в поддержку своей кандидатуры на выборах президента России в 2024 году. Он призвал поддержать кандидата Владимира Путина. «Я снимаю свою кандидатуру с выборов на должность президента РФ», — заявил Бабурин. По его словам, всем в России необходимо «объединиться вокруг Путина».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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