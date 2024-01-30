Один из кандидатов в президенты РФ отказался участвовать в выборах

Сергей Бабурин призвал поддержать Путина на выборах в 2024 году
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
Лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин отказался от дальнейшего участия в предвыборной гонке после того, как передал в ЦИК подписи в поддержку своей кандидатуры на выборах президента России в 2024 году. Он призвал поддержать кандидата Владимира Путина.
«Я снимаю свою кандидатуру с выборов на должность президента РФ», — заявил Бабурин. По его словам, всем в России необходимо «объединиться вокруг Путина».
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