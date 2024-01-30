В деле экс-директора завода «Исеть» Гайсина появились новые эпизоды

30 января 2024 в 16:36 Размер текста - 17 +

В деле Малика Гайсина появились новые эпизоды, связанные с растратой Фото: Илья Московец © URA.RU В Ленинском районном суде Екатеринбурга началось оглашение обвинительного заключения бывшему гендиректору завода «Исеть» Малику Гайсину. Ему предъявлены обвинения по ч.1 ст. 201 (злоупотребление полномочиями), ч.4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере) и ч.1 ст. 160 УК РФ (присвоение). В ходе процесса выяснилось, что с 2018 по 2019 год Гайсин выдал подконтрольным ему компаниям займы на общую сумму в 22,8 млн руб., чем причинил материальный ущерб заводу «Исеть». Похищенными средствами он распорядился по своему рассмотрению. По данным следствия, полученные деньги Гайсин выводил на счет в банк «Вятич», учредителем которого являлся. В 2019 году Малик Гайсин похитил 30 млн руб., которые перевел на счет аффилированной с ним компании ООО «Бордж» под предлогом внесения средств в уставной капитал. Малик Гайсин был помещен под домашний арест 22 марта. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа на посту гендиректора завода «Исеть». Претензии к бизнесмену могли возникнуть из-за того, что он предпочел частные заказы гособоронзаказу. У Гайсина изъяли в доход государства акции компаний «Актай-М», «Вагран», «Корона Тэхет», которые, в свою очередь, являются акционерами завода «Исеть». После этого на заводе сменился состав совета директоров. Туда вошли представители Ростеха, Росимущества и Минпромторга. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ленинском районном суде Екатеринбурга началось оглашение обвинительного заключения бывшему гендиректору завода «Исеть» Малику Гайсину. Ему предъявлены обвинения по ч.1 ст. 201 (злоупотребление полномочиями), ч.4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере) и ч.1 ст. 160 УК РФ (присвоение). В ходе процесса выяснилось, что с 2018 по 2019 год Гайсин выдал подконтрольным ему компаниям займы на общую сумму в 22,8 млн руб., чем причинил материальный ущерб заводу «Исеть». Похищенными средствами он распорядился по своему рассмотрению. По данным следствия, полученные деньги Гайсин выводил на счет в банк «Вятич», учредителем которого являлся. В 2019 году Малик Гайсин похитил 30 млн руб., которые перевел на счет аффилированной с ним компании ООО «Бордж» под предлогом внесения средств в уставной капитал. Малик Гайсин был помещен под домашний арест 22 марта. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа на посту гендиректора завода «Исеть». Претензии к бизнесмену могли возникнуть из-за того, что он предпочел частные заказы гособоронзаказу. У Гайсина изъяли в доход государства акции компаний «Актай-М», «Вагран», «Корона Тэхет», которые, в свою очередь, являются акционерами завода «Исеть». После этого на заводе сменился состав совета директоров. Туда вошли представители Ростеха, Росимущества и Минпромторга.